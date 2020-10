Der SV Oberschledorn/Grafschaft ist die Überraschungs-Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga 4. Der Verein aus dem Stadtgebiet Medebach ist die einzige Mannschaft, die nach sechs Spieltagen noch keine Niederlage kassiert hat.

In der Tabelle der „Bundesliga des Sauerlandes“ hat SVO-Trainer Sebastian Meyer mit seinen Schützlingen nur zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter BC Eslohe und liegt auf dem sechsten Platz. Zudem steht der SV Oberschledorn/Grafschaft in der zweiten Pokalrunde im Kreis HSK und trifft dort am Mittwoch, 14. Oktober, 19.30 Uhr auf den BC Eslohe.

Drei Siege in einer Woche

„Durch die drei Siege in einer Woche (2:1 gegen die SF Birkelbach, 8:0 gegen den TuS Rumbeck und 3:1 bei TuS GW Allagen; Anmerkung der Redaktion) kann man natürlich von einem geglückten Saisonstart sprechen. Sicherlich wäre bei den drei Unentschieden (0:0 bei der SG Serkenrode/Fretter, 3:3 gegen TuS Erndtebrück II und 0:0 beim TuS Voßwinkel; Anmerkung der Redaktion) noch mehr drin gewesen. Wir wollen aber die Kirche im Dorf lassen. So gut war der Start in der Bezirksliga zuletzt 2007, als wir nach fünf Spielen sogar Tabellenführer waren“, erinnert sich Martin Gerbracht, Vorsitzender des SV Oberschledorn/Grafschaft, und ergänzt: „Unser Ziel bleibt ein gesicherter Mittelfeldplatz.“

Vater es Erfolges ist Chef-Coach Sebastian Meyer. „Basti ist der beste Trainer, den die Mannschaft momentan haben kann. Er hat einen kurzen Draht zur Mannschaft und zum Vorstand. Mit Lukas Gerbracht haben wir zudem einen jungen spielenden Co-Trainer dazu geholt, der taktisch einige neue Dinge mit eingebracht hat“, berichtet der Sportliche Leiter Raphael Hänsch.

Der 36-jährige Sebastian Meyer aus Titmaringhausen hat die Mannschaft Anfang Januar 2019 übernommen. „In den vergangenen Jahren waren wir immer damit zufrieden, wenn wir nicht bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt bangen mussten. Die Ansprüche sind nun etwas gestiegen. Dies liegt auch daran, dass die Mannschaft durch die Zugänge von Dominik Gerbracht, Raphael Mütze, Lukas Guntermann sowie Patric Hundertpfund. einfach stärker und gefestigter ist“, sagt Trainer Meyer. „Alle aus dem Kader haben sich hervorragend entwickelt. Wir haben zum Beispiel zwei absolut gleichwertige Torhüter, eine der besten Abwehrreihen der Liga, und sind vorne immer gefährlich. Im Moment passt es einfach gut zusammen.“

Internes Oktoberfest

Außereem ist die Kameradschaft ist beim Verein aus dem Stadtgebiet Medebach hervorzuheben. Der komplette Kader kommt aus der Grafschaft (Oberschledorn, Düdinghausen, Referinghausen und Titmaringhausen) sowie benachbarten Vereinen (FC Hilletal und TuS Medebach).

Nach dem Sieg gegen die SF Birkelbach wurde kurzfristig in der Scheune von Sebastian Dessel ein internes Oktoberfest im Mannschaftskreis organisiert. „Da haben wir den guten Start mit ein paar Bierchen begossen. Die Stimmung war riesig und wird sich hoffentlich weiter auf das Spielfeld übertragen“, sagt Coach Meyer, der Fan von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist, und als Buchhalter in einem großen Konzern arbeitet.

Sebastian Meyer musste seine aktive Karriere aufgrund von drei Kreuzbandrissen beenden. Zuvor hatte er bei der SG Grafschaft in der Bezirksliga und zwei Jahre beim hessischen Verbandsligisten SC Willingen gespielt.

Große Herausforderungen

Der SV Oberschledorn/Grafschaft steht nun in den nächsten Wochen gleich drei Mal vor großen Herausforderungen. Nach dem Pokalspiel gegen den BC Eslohe (14. Oktober) geht es in der Bezirksliga 4 am Sonntag, 18. Oktober, mit dem Auswärtsspiel beim TuS Sundern weiter. Anschießend stellt sich am Samstag, 24. Oktober, erneut der BC Eslohe im Sportpark Rohwiese vor. „Da können sich die Jungs mit guten Gegnern messen“, teilt Meyer mit. „Wir haben in diesen Spielen nichts zu verlieren und werden dementsprechend auch auftreten.“