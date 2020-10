Darum stehen die Briloner Spieler voll hinter ihrem Coach

Brilon. Michael Arndt ist ein Führungsspieler des Fußball-Landesligisten SV Brilon. Er spricht unter anderem über den früh feststehenden Trainer-Abgang.

Eine Nachricht sorgte in der Fußball-Landesliga 2 und im Fußball-Sauerland in dieser Woche für große Aufmerksamkeit: Trainer Stefan Fröhlich verlässt den Landesligisten SV Brilon zum Saisonende.

Nachdem der SVB mit dem 2:1-Erfolg gegen den VSV Wenden endlich seine Negativserie von zuletzt sieben Niederlagen in Serie stoppen konnte, beträgt der Abstand der Sauerländer zum rettenden Ufer aber noch fünf Zähler.

Im Gespräch mit dieser Zeitung äußert sich Leistungsträger Michael Arndt (29) – er war in den ersten fünf Spielen aufgrund einer Sprunggelenkverletzung schmerzlich vermisst worden – über den schlechten Start, den ungewöhnlich früh verkündeten Entschluss Fröhlichs, den Verein am Saisonende zu verlassen, und das Verhältnis zwischen Team und Coach.

Worauf ist der schwache Saisonstart mit sieben Niederlagen in Folge zurückzuführen?

Michael Arndt: In der Tat war es ein unglücklicher Saisonstart. Im ersten Spiel im Derby beim 0:5 gegen RW Erlinghausen hatten wir sehr viel Pech aufgrund einer in meinen Augen schwachen Schiedsrichterleistung, eines nicht gegebenen klaren Tores, der unberechtigten Roten Karte gegen Jakob Ehls und meiner Verletzung, die mich lange außer Gefecht gesetzt hat. In den darauf folgenden Spielen steckten wir in einem Loch. Die Jungs haben aber meiner Meinung nach trotzdem gute Leistungen auf den Platz gebracht. Es fehlten nur die Tore.

Wie sehen Sie ihre Position innerhalb der Mannschaft?

Ich glaube, die Mannschaft profitiert von meiner Erfahrung, und ich sehe meine Stärken darin, die Jungs anzutreiben und wenn es nötig ist, auch mal in den Allerwertesten zu treten. Mich aber dabei selbst mit eingeschlossen.

Wie haben Sie beziehungsweise die Mannschaft die Erklärung von Trainer Stefan Fröhlich aufgenommen, den Verein am Saisonende zu verlassen? Lässt man sich da als Spieler noch weiter motivieren?

Ich persönlich finde die frühe Erklärung von Stefan sehr stark. Es so zeitnah zu verkünden, bedeutet für mich, mit offenen Karten zu spielen und damit ein Zeichen zu setzen, noch einmal alles in der letzten Saison zu geben. Ich glaube, es fällt dem Trainer schwer, das auszusprechen, weil wir als Mannschaft in den drei Jahren sehr zusammengewachsen sind. Wir respektieren Stefans Rücktritt, haben vollstes Verständnis für seine Entscheidung und freuen uns auf eine weiterhin spannende und erfolgreiche Saison, die hoffentlich mit einem zufriedenstellenden Ende aufhört. Die Frage, ob sich die Spieler noch motivieren lassen, kann ich ganz klar mit einem „Ja“ beantworten. Trotz der Niederlagen und der Bekanntgabe unseres Trainers sind wir mit etwa 20 Mann beim Training. Das allein zeigt, dass wir zu 100 Prozent bei der Sache sind und hinter dem Trainer stehen.

Das bedeutet: Die Chemie zwischen den Spielern und Trainer Stefan Fröhlich passt weiterhin?

Wie zuvor schon erwähnt, stimmt die Chemie weiterhin zwischen uns und unserem Trainerteam. Zu keinem Zeitpunkt machte es den Anschein, dass wir es als Team nicht wieder nach oben schaffen können. Ich erlebe Mannschaft und Trainer als sehr willensstark und motiviert.

Sind Sie trotz derzeit fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer vom Klassenerhalt überzeugt? Immerhin steigen vier Teams ab.

Ich denke, wir haben schon einmal und zwar noch zu Bezirksligazeiten 2016/2017 bewiesen, dass wir uns von unten auch wieder hoch kämpfen können. Im Jahr danach haben wir uns mit dem Landesligaaufstieg belohnt. Diesmal hoffentlich mit dem Klassenerhalt.

Fühlt es sich aktuell aufgrund der Coronalage und der Hygienebestimmungen aus Ihrer Sicht seltsam an, Fußball zu spielen?

Wenn wir auf dem Platz stehen, denken wir zu keinem Zeitpunkt an die Pandemie. Hier wird einfach nur Fußball gespielt. Und das ist auch gut so.

Die Politik hat als einen Teil der strikteren Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie gestern Abend auch den Amateursport für die Zeit vom 2. bis 30. November untersagt. Der Fußball steckt damit dann wieder in einer Zwangspause. Wie ordnen Sie diese Maßnahmen ein?

Ich muss schon sagen, dass die Pause, die wir im Frühjahr hatten, für alle Sportvereine sehr extrem war. Trotz allem werden wir es nicht beeinflussen können. So schade es auch ist, ist es aufgrund der aktuellen Situation unumgänglich, den Breitensport einzudämmen.