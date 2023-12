Degenhardt/Rosenthal krönen Jahr mit zwei Titeln bei der DM

Altenberg/Winterberg Zum Jahresende gewinnt das Damen-Doppel Degenhardt/Rosenthal zwei Goldmedaillen bei den deutschen Rennrodel-Meisterschaften.

Zwei Mal Laufbestzeit, zwei Mal Startbestzeit bedeuteten für das Rennrodel-Doppel Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal (RRC Altenberg/BSC Winterberg) zum Abschluss des für das sächsisch-sauerländische Duo außerordentlich erfolgreichen Jahres 2023 einen weiteren Titelgewinn. Hinter Degenhardt/Rosenthal gab es eine Überraschung.

DM auf der WM-Bahn

Bei der deutschen Rennrodel-Meisterschaft auf der WM-Bahn 2024 in Altenberg hatten Degenhardt/Rosenthal nach zwei Wertungsläufen bei einer Gesamtzeit von 1:25.19 Minuten einen satten Vorsprung von 0,48 Sekunden auf die Überraschungs-Zweiten Elisa Marie Storch/Pauline Patz (RT Suhl/SV Schmalkalden) und 0,73 Sekunden auf Dajana Eitberger/Saskia Schirmer (RC Ilmenau/RC Berchtesgaden) auf Rang drei.

In der abschließenden Team-Staffel kam für Degenhardt/Rosenthal zusammen mit Anna Berreiter (Damen-Einsitzer), Felix Loch (Herren-Einsitzer) und Orlamünder/Gubitz (Herren-Doppelsitzer) noch ein weiterer DM-Titel hinzu, der nur dank einer furiosen Aufholjagd mit Bestzeit von Degenhardt / Rosenthal als letztem Schlitten in der Staffel zustande kam.

Cheyenne Rosenthal (vorne Mitte/BSC Winterberg) und Jessica Degenhardt (hinten Mitte/RRC Altenberg) wurden deutsche Meisterinnen im Damen-Doppel. Foto: Sandro Halank / BSD

Mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft in Altenberg konnten Degenhardt/Rosenthal ihren in Oberhof gewonnenen DM-Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen.

Mit dem weiteren DM-Staffel-Erfolg von Altenberg war dies gleichzeitig der fünfte Titelgewinn im Jahr 2023 nach den drei Siegleistungen bei den Weltmeisterschaften in der Allgemeinen Wertung, in der Sprintwertung und in der U30-Wertung Ende Januar 2023 in Oberhof.

Weltcup in Winterberg

Das nächste Rennen von Degenhardt/Rosenthal steht bereits nächste Woche mit dem Weltcup in der Veltins-EisArena Winterberg am 6. Januar 2024 auf dem Programm. Zum Saisonhöhepunkt am 27./28. Januar 2024 wollen die Beiden bei den Weltmeisterschaften in Altenberg ihre WM-Titel verteidigen.

