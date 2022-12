Degenhardt/Rosenthal: Platz zwei trotz „ärgerlichem Fehler“

Jessica Degenhardt (oben) und Cheyenne Rosenthal, Rennrodlerin des BSC Winterberg, während des Weltcuprennens in Park City.

Park City/Winterberg. Der nächste Podestplatz für Cheyenne Rosenthal (Winterberg) und Jessica Degenhardt. Doch nach Platz zwei in Park City ärgerten sie sich.

Viertes Weltcuprennen, dritter Podestplatz: Cheyenne Rosenthal, Rennrodlerin des BSC Winterberg, und ihre Partnerin Jessica Degenhardt sorgen als Damen-Doppel weiterhin für Furore. In Park City mussten sich Degenhardt/Rosenthal nur Andrea Vötter/Marion Oberhofer geschlagen geben – und ärgerten sich im Ziel.

Den zweiten Sieg in Folge verbuchten die Südtirolerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer, da sie nach ihrem Erfolg in Whistler auch in Park City eine Klasse für sich waren. Im zweiten Lauf gelang den beiden sogar ein neuer Bahnrekord. Degenhardt/Rosenthal lagen auf Rang zwei bereits sechs Zehntel zurück (+0.603). Caitlin Nash/Natalie Corless aus Kanada wurden Dritte (+0.653).

Degenhardt/Rosenthal: Fahrfehler

Ein „ärgerlicher Fahrfehler“ im zweiten Lauf kostete mindestens eine bessere Zeit. „Der erste Lauf war recht gut, auch wenn kleine Fehler drin waren, und der Start hat sich gut angefühlt. Der zweite Lauf war ärgerlich. Das müssen wir nochmal analysieren und schauen, dass wir das im Sprint besser machen“, sagte Jessica Degenhardt, während Cheyenne Rosenthal erklärte: „Wir sind zu früh auf die 13 drauf und dann quer in die 14.“

Eines der Top-Duos der vergangenen beiden Rennen, Selina Egle und Lara Kipp, hatte mit großen Fahrproblemen im zweiten Lauf zu kämpfen. Die beiden Österreicherinnen hatten aus der 14 ihren Schlitten kurz nicht mehr unter Kontrolle und fuhren rechts und links an die Banden. Die Zweitplatzierten im Gesamtweltcup belegten Rang sechs.

Sprints am Samstag

Die Sprintrennen in Park City beginnen an diesem Samstag ab 19 Uhr, die Damen-Doppel sind für 23.10 Uhr vorgesehen.

