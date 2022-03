Der große Überblick: Diese Fußballspiele im HSK fallen aus

An vielen Orten muss der aktive Ligenfußball mit Beteiligung von HSK-Vereinen am Wochenende ruhen – wie dieser Fußball auf unserem Symbolbild.

Sauerland. Vermehrte Coronafälle zwingen die Staffelleiter zu vermehrten Absagen von Ligaspielen am Wochenende 5./6. März. Hier ist unser HSK-Überblick.

Im Sauerländer Fußball und auch bei den Kickern der angrenzenden Regionen wie etwa dem Kreis Olpe mehrt sich die Anzahl der Coronafälle innerhalb der Teams. Die Konsequenz: Am Wochenende 5./6. März fallen weitere Fußballspiele mit HSK-Beteiligung aus.

Auch in der „Bundesliga des Sauerlandes“ gibt es Absagen

In der Fußball-Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes“, kann auch das Spiel SG Winterberg/Züschen gegen die SG Serkenrode/Fretter nicht stattfinden. Der Grund: Bei den Gästen aus dem Kreis Olpe gab es mindestens fünf positive Coronabefunde innerhalb der Mannschaft. Wie berichtet, fällt auch das Spiel GW Allagen - TuS Rumbeck aus, da sich sechs Rumbecker Spieler infiziert haben. „Zum Glück haben die Jungs bislang alle milde Verläufe“, sagt Trainer Daniel Struwe.

Auch in der Landesliga 2 kommt es zu Spielausfällen an diesem Wochenende. Die Partie VSV Wenden gegen RW Erlinghausen ist aufgrund von vermehrten Coronafällen beim VSV abgesagt worden. „Wir hatten letzte Woche gegen Olpe schon Probleme, eine Mannschaft zusammenzubekommen. In dieser Woche sind noch drei Corona-Fälle dazu gekommen. Es sind nicht nur Spieler, sondern auch Leute im Umfeld betroffen“, berichtete VSV-Geschäftsführer Kemal Topal.

Nicht stattfinden kann auch das Spiel SC Obersprockhövel - RW Hünsborn, da bei den Gästen mindestens drei Fälle aufgetreten sind. Gefährdet ist ebenso die Partie des FC Arpe/Wormbach beim SC Drolshagen, da das Team aus dem Kreis Olpe von Covid-19 heimgesucht wurde. Eine Absage stand bis Freitagvormittag, 4. März, 11 Uhr, aber noch nicht fest.

In der Kreisliga A Arnsberg fallen bislang zwei Spiele aus. Die Partien SV Affeln - SG Grevenstein/H.-A. und SG Holzen/Eisborn - FC Neheim-Erlenbruch finden nicht statt.

Zum Re-Start der Kreisliga B Ost ist bislang eine Begegnung abgesetzt worden. Das Spiel TSV Bigge-Olsberg II - SG Nuhnetal/Dreislar/Hesborn II findet nicht statt.

