Der Hallensprecher des RC Sorpesee über Rituale und Reize

Wenn Aufsteiger RC Sorpesee in seinen Heimspielen in der 2. Bundesliga Nord der Frauen um Punkte kämpft, dann ist Kevin Mattig die begleitende Stimme am Mikrofon. Der langjährige Fan peitscht ein, entertained – und hält sich mitunter auch bewusst zurück.

Im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt der 28-Jährige, was für ihn den Reiz als „Rampensau“ am Mikrofon ausmacht, warum er den Volleyballsport faszinierend findet, und weshalb die „Blaue Wand“ des RC Sorpesee überregional Aufmerksamkeit erlangt.

Kevin Mattig, wie wurden Sie Hallensprecher für die Heimspiele der Volleyballerinnen des RCS?

Kevin Mattig: Ich habe da einen kleinen Aufstieg mitgemacht. Anfangs war ich als Zuschauer bei den Spielen des RC Sorpesee dabei. Ich fand‘ einfach den Sport Volleyball sehr cool. Natürlich habe ich dann viele Leute kennengelernt und mich immer mehr engagiert. Mit der Zeit habe ich die „Blaue Wand“ mitgegründet, weil ich etwas bewegen und unsere Fanbase vergrößern wollte. Wir haben zum Beispiel einheitliche T-Shirts bestellt, damit es ein möglichst stimmiges Bild ergibt. Hallensprecher wurde ich dann vor zwei Jahren, und das sollte eigentlich eine kurzfristige Lösung sein. Scheinbar mache ich dabei aber nicht alles falsch. (lacht)

Wie sieht ein Heimspielabend für Sie als Hallensprecher aus?

Meistens eile ich von den Heim- oder Auswärtsspielen, die ich mit unseren C1-Junioren-Fußballern des TuS Sundern bestreite, direkt in die Sporthalle des Schulzentrums Sundern zu den RCS-Partien. Ich helfe, wo ich kann: Beim Erstellen von Plänen, bei Choreos, beim Aufbau oder bei der Organisation der Preise. Als Hallensprecher möchte ich natürlich dazu beitragen, dass unsere Mannschaft erfolgreich ist.

Wie gehen Sie das konkret an?

Ich versuche, ein Gespür dafür zu bekommen, was das jeweilige Spiel hergibt. Ich fordere von unseren Fans dann auch ein, unser Team lautstark zu pushen, und spreche mich mit unserem DJ ab, damit wir das mit Musik untermalen können. In anderen Situationen lasse ich ein Spiel auch mal laufen, denn nicht ich sollte im Vordergrund stehen, sondern die Mannschaft. Am Ende des Tages bin ich Fan des RCS, will aber trotzdem fair bleiben und lobe auch mal die Gäste für tolle Aktionen. Das begeistert mich ohnehin beim Volleyball: Bei allem sportlichen Wettkampf feiern alle miteinander diesen tollen Sport. Da habe ich im Fußball leider andere Erfahrungen gemacht. Mittlerweile geht es dort leider oft darum, den anderen auch mal fertigzumachen.

Wie hat sich Ihr Hobby durch die Coronapandemie verändert?

Ich finde, dass die Stimmung bei uns in der Halle bei den Heimspielen trotz der geringeren Anzahl an Zuschauern unverändert gut ist. Man merkt keinen Stimmungsabriss. In meinem Amt muss in der Halle Kontakte meiden und darf den Innenraum nicht verlassen. Beim Sprechen in das Mikrofon kann ich meine Maske absetzen, aber sobald ich mich bewege, setze ich sie wieder auf. Ich finde, dass ich da ein Vorbild für andere bin – das ist mir sehr wichtig. Nur wer etwas vorlebt, der bewegt auch etwas.

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Schüchtern sollte man als Hallensprecher sicher nicht sein. Sind Sie also die geborene Rampensau?

(lacht) Mir macht die Kommunikation mit Menschen großen Spaß. Durch das jahrelange Sprechen vor Gruppen in verschiedenen Situationen habe ich viel gelernt. Als Hallensprecher muss man entertainen. Dabei handele ich spontan und situativ. Natürlich will man den Menschen eine Show bieten, damit sie gerne zu unseren Heimspielen kommen. Ich finde es aber wichtig, dass ich auch ich bleibe.

Bereits in der 3. Liga West und auch jetzt in der 2. Liga gilt die Fanbase des RCS als besonders treu und lautstark, wie auch regelmäßig die Konkurrenz des Teams betont. Wie schätzen Sie das ein?

Wir können sehr stolz auf unsere „Blaue Wand“ sein. Alle geben hier weiter ordentlich Gas. In der vergangenen Saison sind wir beispielsweise mit einem eigenen Bus und etwa 30 Fans zum Auswärtsspiel nach Stralsund gefahren – das war wirklich weit. (Die Fahrstrecke aus Sundern ist etwa 650 Kilometer lang, Anm. d. Red.) Die haben sich dann schon gewundert, wie toll der RCS auch auswärts unterstützt wird. (schmunzelt) Ich denke, dass das mittlerweile bundesweit bekannt ist, und das ist natürlich super.

Das heißt, dass Sie bei Auswärtsspielen als aktiver Fan dabei sind?

Ja. Ich mache einfach Dinge, von denen ich überzeugt bin, die ziehe ich dann auch durch. Der Volleyballsport und der RC Sorpesee haben aus meiner Sicht viel Potenzial. Wir sind als Fangruppe gewachsen und so sitze ich auswärts dann auch an der Trommel, auch wenn ich das mittlerweile gerne abgebe. (lacht) Diese Unterstützung ist wichtig für unser Team.

Als Aufsteiger strebt der RC Sorpesee in der 2. Liga den Klassenverbleib an. Wird dieser gelingen?

Der sportliche Klassenerhalt ist aus meiner Sicht zu 100 Prozent möglich, auch wenn die Mannschaft sicherlich immer an ihre Grenzen gehen muss. Ich glaube wir können in diesem durch die Coronapandemie ohnehin schwierigen Jahr nur gewinnen. Die Mädels arbeiten intensiv und leisten viel – wir wollen unseren Beitrag leisten, damit die Mannschaft erfolgreich ist.