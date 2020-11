Der nächste Leistungsträger? TuS Voßwinkel schlägt erneut zu

Zu wenig Engagement kann man den Verantwortlichen des Fußball-Bezirksligisten TuS Voßwinkel derzeit sicherlich nicht vorwerfen. Ganz im Gegenteil: Der aktuelle Viertletzte der „ Bundesliga des Sauerlandes “ hat jetzt mit Felix Greis einen weiteren Mosaikstein für den angestrebten Klassenverbleib verpflichtet.

Kurios: Innenverteidiger Greis hatte seine Laufbahn in diesem Sommer eigentlich bereits beendet – jetzt greift der 31-Jährige doch wieder an und wechselt zum Verein aus dem „Dorf der schlauen Füchse“.

Ebenso wie sein Bruder Lukas hatte Felix Greis in der Vergangenheit für den SC Neheim gespielt und war in der Saison 2012/2013 unter Coach Alex Bruchhage in der Fußball-Landesliga 2 aktiv. Im Anschluss wechselte der Defensivakteur zum TuS Müschede und spielte dort unter anderem mehrere Jahre lang in der Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes“, in die Greis nun nach einer Fußballpause wieder zurückkehren wird.

Starke Verpflichtungen

Der geglückte Transfer freut die Verantwortlichen des TuS Voßwinkel um Michael Kauke, 2. Vorsitzender des TuS. „Felix hat gesehen, dass sich bei uns im Verein etwas tut. Wie allen bei uns geht es ihm auch um das Familiäre im Klub – und er will mit uns etwas entwickeln“, sagt er.

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Nachdem der TuS Voßwinkel zuletzt mit der Verpflichtung des langjährigen Hüsteners Philipp Völker für Aufsehen gesorgt und schon zuvor mit Ardian Maliqi, Lars Kleinhorst und Civan Mustafa ein starkes Trio verpflichtet hatte, folgte nun mit Felix Greis ein weiterer potenzieller Leistungsträger. „Wir haben jetzt auch in der Breite des Kaders viel Qualität und insgesamt viel mehr Aufbruchstimmung als noch im Sommer“, so Kauke.