Deutschland-Tour: Sauerland-Fahrer im weißen Trikot

Einen Traumstart in die Deutschland-Tour der Radprofis legte das Team SKS Sauerland hin. Nach der ersten Etappe über 191 Kilometer von Stralsund nach Schwerin trägt Jon Knolle aus Unna das Weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers. Zudem wurde der SKS-Youngster als kämpferischster Fahrer des Feldes ausgeguckt.

Und das nicht zu Unrecht: Schon früh nach dem Start hatten sich Ausreißer abgesetzt. Jon Knolle war da noch im Hauptfeld und fasste früh einen mutigen Entschluss: alleine machte er sich auf den Weg nach vorne und fuhr eine Minute zur Spitze zu und blieb bis zum Ende in der Gruppe ganz vorne. „Fast 170 Kilometer war er vorne“, freut sich Teamchef Jörg Scherf, „das war ein total geiler Start“. Knolle war auch bei den Sprints hellwach und zog dann immer weiter durch. Erst kurz vor dem Ziel wurde Knolle vom Hauptfeld geschluckt, in dem es dann einen Sturz gab, der auch Knolle stoppte. Da dieser aber in der 3-Kilometer-Zone war, gab es für Knolle keinen Zeitverlust auf die vordere Gruppe. Im Gesamtklassement belegt er nach Tag eins den sechsten Platz mit neuen Sekunden Rückstand auf Etappensieger Pascal Ackermann.

