Diese Highlights bietet das Reitturnier des RV Hellefeld

Sundern-Hellefeld. An Christi Himmelfahrt startet der RV Hellefeld sein traditionelles Großes Außenturnier. Das bietet eines der Sauerländer Reitsport-Highlights:

Es zählt neben den Voßwinkeler Reitertagen, die zumeist Ende August bis Anfang September ausgerichtet werden, zu den absoluten Reitsport-Highlights im Hochsauerlandkreis: das Große Außenturnier des Reitervereins Hellefeld. „Es ist das Ereignis schlechthin in unserem Verein“, sagte Meinolf Böhmer, Ex-Vorsitzender des RV Hellefeld, in jüngerer Vergangenheit.

Nach schwierigen Coronajahren, die die Austragung des Turniers teilweise verhinderten, wird die 81. Ausgabe nun von Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 26., bis Sonntag, 29. Mai, an vier Tagen wieder ausgerichtet.

Sundern: Tolles Nennergebnis lässt hoffen

Auf der Hellefelder Reitsportanlage können Besucher dann wieder ein abwechslungsreiches Programm im Spring- und Dressursport bestaunen. Das traditionelle Große Außenturnier zieht dabei unter anderem die heimische Reitsportelite rund um Lokalmatador Klaus Otte-Wiese (RV Hellefeld) oder Kathrin Müller (ZRFV Voßwinkel) und ebenso weit über die Grenzen des Sauerlandes hinaus erfolgreiche Reiter an. „Ein Nennergebnis mit etwa 1500 Startmeldungen in insgesamt 47 Prüfungen lässt den organisatorischen Aufwand erahnen“, sagt Pressewartin Antonia Volmert.

Mittlerweile sind die Reitplätze für die vier sportlichen Tage hergerichtet. Los geht’s am Donnerstagmorgen um 8 Uhr. Der erste Tag hält vor allem Prüfungen für Jugendliche und die regionalen Reiter bereit. Highlights sind das Finale des Hellefelder-Jugendcups sowie die letzte Qualifikation für den Clemens-Veltins-Gedächtnispokal.

An diesem Freitag dann dreht sich auf dem Springplatz alles um die jungen Pferde. In Springpferdeprüfungen der Klassen A, L und M werden die Nachwuchspferde vorgestellt. Hier findet außerdem die Qualifikation zum Agravis-Technik BvL+Saltenbrock-Amateur-Cup statt. In der Halle werden zudem unter anderem zwei M-Dressuren sowie zwei S-Dressuren durchgeführt.

Höhepunkt am Sonntag, 29. Mai

Am dritten Veranstaltungstag, dem Samstag, starten sowohl die heimischen Reiter als auch auswärtige Reitsportler in Springprüfungen der Klassen A bis S. In der Dresssur zeigen morgens zunächst die jungen Dressurpferde ihr Können, ehe nachmittags M- und S-Dressuren folgen. Höhepunkt ist neben dem Zwei-Sterne-S-Springen mit Siegerrunde die Dressurprüfung der Klasse Zwei-Sterne-S-Kür. Diese findet wie zuletzt wieder auf dem Hauptplatz statt.

Am Sonntag gehört die Reithalle dann den jungen Reitern, die in verschiedenen Nachwuchswettbewerben an den Start gehen. Auf dem Springplatz stehen dann noch einige Höhepunkte an. Um 14.30 Uhr startet das Finale um den Clemens-Veltins-Gedächtnispokal, eine Springprüfung der Klasse Zwei-Sterne-M mit Stechen für regionale Reiter. Für den Einzug ins Finale sammelten die Reitsportler bereits über die gesamte Turniersaison Punkte – aktuell führen Nicola Vollmers (RV Oberkirchen) und Klaus Otte-Wiese (RV Hellefeld). Das hoch dotierte Drei-Sterne-S-Springen mit Stechen um den Großen Preis der Brauerei Veltins steht als Höhepunkt um 16 Uhr an.

