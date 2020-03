0:4 bei der SG Finnentrop/Bamenohl, danach 1:4 beim SV Hohenlimburg 10: In der Fußball-Westfalenliga 2 steht der SC Neheim nach zwei im Ergebnis klaren Niederlagen jetzt am Sonntag, 8. März, 15.15 Uhr, im Heimspiel gegen die SpVgg. Erkenschwick unter Zugzwang. Erfreulich gestaltet sich unterdessen die Entwicklung der acht Sommerzugänge des SC – vor allem die der jungen Garde.

Maurice Majewski (19 Spiele, 3 Tore)

19 Jahre, 19 von 20 möglichen Spielen, drei Treffer: Dass sich der Youngster, der im vergangenen Sommer aus der U19 des Holzwickeder SC ins Binnerfeld wechselte, derart schnell zu einem Leistungsträger entwickeln würde, war nicht absehbar.

„Maurice ist unser Dauerbrenner, hat eine Riesenentwicklung gemacht und ist die Überraschung der Saison“, lobt Coach Alex Bruchhage. Insbesondere die starken Trainingsleistungen und sein Ehrgeiz qualifizieren Majewski für eine tragende Rolle im Trikot des SC Neheim, das er wohl auch in der nächsten Saison tragen wird.

Daniel Bald (17 Sp., 1 T.)

Zwar hat der 20-Jährige mit laut des Portals „fussball.de“ 663 deutlich weniger Einsatzminuten gesammelt als Überflieger Majewski (1153), dafür aber nur zwei Partien weniger bestritten. Bald, der nach einem Seniorenjahr bei Landesligist BSV Menden zum SC kam, ist variabel einsetzbar und spielte unter anderem bereits als Linksverteidiger und im linken Mittelfeld.

Rejhan Zekovic (16 Sp., 4 T.)

Der Ex-Langscheider stieg mit seinem Wechsel aus der Bezirksliga zwei Ligen auf. Für den SC war der Angreifer bisher erfolgreich, auch wenn er – körperlich angeschlagen – den Rhythmus verlor.

Vier Treffer bislang sind indes eine zufriedenstellende Quote. Alex Bruchhage: „Reki steigt in der nächsten Woche wieder ins Training ein – wir warten sehnsüchtig auf seine Rückkehr.“

Sercan Cihan (11 Sp., 0 T.)

Nach einer prägenden Auslandserfahrung in den USA war der Linksverteidiger, der vom Ligakonkurrenten BSV Schüren kam, ein Glücksfall für den SC.

Sercan Cihan besticht durch sein Spielverständnis und hat bereits viel Erfahrung. „Er setzt taktische Pläne wie an der Schnur gezogen um. Leider war er zwei Mal am Knie verletzt und ist uns ausgefallen“, sagt sein Trainer.

Stanley Ndubuisi (8 Sp., 1 T.)

Als „Arbeitstier schlechthin“ charakterisiert Bruchhage den Zugang, der wie Torhüter Adrian Dybiec aus der U19 von Westfalia Rhynern den Weg in das Binnerfeld fand. Bemerkenswert: Nach einem Bruch der Kniescheibe in einem Spiel für die SC-Reserve fiel Ndubuisi Joseph monatelang aus, war aber bei jedem Training und Spiel anwesend.

Felix Fleck (6 Sp., 0 T.)

Der Defensivakteur tat sich in der Saisonvorbereitung ebenso wie Maurice Majewski dadurch hervor, dass er selbstbewusst und mit lautstarken Kommandos auftrat. Ähnlich wie in der Vorsaison für die A-Junioren des SV Lippstadt fiel Fleck aber immer wieder verletzt aus.

Dass er auch in der Saison 2020/2021 beim SC Neheim spielt, führt Alex Bruchhage auch darauf zurück, „dass Felix ein hochtalentierter Abwehrspieler ist. Wir wissen, was wir an ihm haben“.

Ali Torabi (4 Sp., 0 T.)

Er kam aus der zweiten Mannschaft des SC hoch in das Westfalenligateam. Die sehr starke Konkurrenz in der Offensive der Neheimer wie Burak Yavuz, Mahmut Yavuzaslan, Rejhan Zekovic oder Patrick Nettesheim verhinderte durch ihre Leistungen mehr als die vier Saisoneinsätze, die für Torabi zu Buche stehen.

Benachrichtigungen zu Sport im Sauerland direkt aufs Smartphone oder auf den PC? Mit einem Klick einrichten - kostenlos! Mehr über unseren Push-Service lesen Sie hier. Dort können Sie auch Benachrichtigungen zu weiteren Themenfeldern, zum Beispiel aus Ihrer Stadt, abonnieren.

„Das tut mir manchmal leid, weil Ali immer großen Einsatz zeigt. Er hat aber einen Sprung gemacht“, betont der SC-Coach.

Adrian Dybiec (0 Sp., 0 T.)

Genau wie Leon Zielonka steht Zugang und Torwart Adrian Dybiec bisher im Schatten der zumeist überzeugenden Nummer eins Justin Schröter.

Bruchhage: „Adrian lernt aber eine Menge bei uns. Alle drei Torhüter tragen dazu bei, dass Justin so gute Leistungen zeigt.“