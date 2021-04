Ein laufender Appell für das Organspenden

Sundern. TuS Sundern ist mit Familie Plebs am Start. Betroffener und Transplantierter ist Botschafter des Laufes.

Der alljährliche Organspende-Lauf findet am Freitag, 16. April, als virtuelles Laufevent statt. Mit am Start vertreten ist auch die Schwimmabteilung des TuS Sundern. In das Botschafter-Team der Veranstaltung wurde der Sunderner Alexander Plebs berufen.

Lange Jahre ist er schon als Läufer und Schwimmer, aber auch als Kampfrichter und Vorstandsmitglied in der Schwimmabteilung des TuS Sundern tätig. Als betroffener mehrfach Transplantierter nimmt er als Läufer an dem virtuellen Lauf aktiv teil und möchte die Gelegenheit nutzen, um für die Organspende zu werben.

Bedingt durch die Corona-Pandemie findet der Lauf unter den geltenden Hygienemaßnahmen statt. Daher besteht Plebs Laufteam nur aus ihm und den Familienmitgliedern Victoria und Georg. „Das Lauftrio möchte auf die enorme Wichtigkeit der Bereitschaft zur Organspendebereitschaft aufmerksam machen“, sagt Alexander Plebs. Zentrales Anliegen des Laufs ist es, das Thema Organspende und Organtransplantation in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Rund 9000 Patienten würden daher in jedem Jahr vergeblich auf ein Spenderorgan warten. „Täglich sterben bis zu drei Menschen auf den Wartelisten“, so Plebs. „Organspender sind Lebensretter.“, so der Sunderner, „Sport ist etwas wunderbares. Beim Sport lernt man nicht aufzugeben und bis zum Ende zu kämpfen“. Auch in Sundern und im Sauerland solle mit dem Lauf für die Organspende geworben werden. „Für die Menschen auf der Warteliste,die Sehnsüchtig auf eine Perspektive warten“, so Plebs.

Anmeldungen zum Lauf sind unter der Internetadresse https://www.organspendelauf.de/ möglich