Erlinghausen hat seinen Wunschspieler und zwei weitere Neue

Marsberg-Erlinghausen. Fußball-Landesligist RW Erlinghausen hat seinen Wunschspieler für die neue Spielzeit verpflichtet. Zudem haben die Rot-Weißen zwei weitere Neue.

Der Wunschspieler, wie Erlinghausens Team-Manager Olcay Eryegin sagt, heißt Eduardo Filipe Domingues, kommt vom FC Nieheim und liegt in der Landesliga 1 mit seiner Mannschaft in der zurzeit vor dem Abbruch stehenden Saison auf dem sechsten Tabellenplatz. „Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt“, sagt Olcay Eryegin und freut sich über die Zusage des offensiven Mittelfeldspielers. „Filipe ist ein Spieler, der schon reichlich Erfahrung gesammelt hat. Er ist dribbelstark und technisch versiert”, ergänzt Eryegin. Der 27-jährige kommt aus der Jugend von Bundesligist SC Paderborn und hat vor seiner Zeit beim FC Nieheim unter anderem für Landesligist Hövelhofer SV und Bezirksligist SV Heide Paderborn gespielt. Für den SV Heide Paderborn erzielte Domingues in der Saison 2016/17 in 30 Partien 36 Treffer.

Planungen noch nicht abgeschlossen

Zweiter Sommer-Zugang von RW Erlinghausen ist Baran Arslan vom Liga-Konkurrenten SV Brilon. „Baran kennt die Liga und hat schon beim SV Brilon überzeugt“, lobt Eryegin den Mittelfeldspieler. Der 25-Jährige hat unter anderem bereits das Trikot des SC Neheim, BC Eslohe, SSV Meschede und FC Mezopotamya Meschede getragen.

Neben Eduardo Filipe Domingues und Baran Arslan hat sich RW Erlinghausen mit dem Marsberger Valton Kodra verstärkt. Der 19-Jährige hat zuletzt für den hessischen Gruppenligisten KSV Hessen-Kassel II gespielt. Außerdem kam der Abwehrspieler in der Rückrunde der Spielzeit 2018/19 als A-Jugendspieler fünf Mal für die Verbandsligamannschaft des SC Willingen zum Einsatz. „Alle drei Spieler passen total in unser Konzept. An dem Trio werden wir noch viel Spaß haben“, sagt Olcay Eryegin.

Die Personalplanungen von RW Erlinghausen sind, auch wenn die zuletzt Langzeitverletzten Ümral Bahceci, Dzuigas Petrauskas und Andre Watzke wieder zum Kader stoßen werden, damit aber noch nicht abgeschlossen. „Wir hatten zuletzt einen Kader mit 18 Spielern. Neben den drei Neuen werden uns aber auch vier Spieler verlassen. Von daher stehe ich natürlich noch in Kontakt mit weiteren Spielern. Wir müssen personell auf jeden Fall noch etwas tun“, erklärt Ereygin.

Vier Spieler verlassen den Verein

Nicht mehr planen kann RW Erlinghausen für die Spielzeit 2020/2021 mit insgesamt vier Spielern. Philipp Klaus wird voraussichtlich Co-Trainer der U23-Mannschaft des SC Paderborn. Klaus studiert Sport und möchte jetzt weitere Erfahrungen als Trainer sammeln. Außerdem stehen die beiden 22-jährigen Christian Matuschinski und Tobias Runte nicht mehr zur Verfügung. Beide werden zu ihrem Heimatverein, dem Bezirksligisten VfB Marsberg, zurückkehren. Auch Emre Pistofoglu wird die Rot-Weißen verlassen. Der 20-Jährige wechselt zurück zum SV Brilon. Dort hat der Mittelfeldspieler bereits in der A-Jugend gespielt und ist mit dem SVB-Nachwuchs in die A-Junioren-Landesliga aufgestiegen.

Nicht wieder im Training

RW Erlinghausen hat bislang noch nicht wieder das Training aufgenommen. Eryegin: „Wir warten den 9. Juni und die Entscheidung des Verbandes ab. Sollte die Saison abgebrochen werden, erwarte ich den Saisonstart für Mitte September. Wenn der Starttermin offiziell bekannt ist, werden wir anfangen zu planen. Eher nicht.“