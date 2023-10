Fatih Türkgücü Meschede: Trainer überrascht mit Rücktritt

Meschede. Diese Entscheidung überraschte die Verantwortlichen: Ekrem Yavuzaslan schmiss als Trainer von Fatih Türkgücü Meschede hin. Wer noch geht.

Der Fußball-Bezirksligist Fatih Türkgücü Meschede muss sich auf die Suche nach einem neuen Trainer begeben. Ekrem Yavuzaslan teilte dem Vorstand des Tabellendritten der „Bundesliga des Sauerlandes“ mit etwas Abstand zur 0:2-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen den SV Hüsten 09 mit, dass er ab sofort als Coach und als Spieler nicht mehr zur Verfügung stehe.

++++ Lesen Sie auch: 2:0! SV Hüsten 09 besiegt FC Fatih – unsere 30 besten Fotos ++++

Das berichtete zuerst das Internetportal „match-day.de“.

Info am Abend

„Gleiches gilt auch für meinen Co-Trainer Gökhan Demirci. Die Mannschaft wurde über diesen Schritt am Abend beim Training informiert“, wird Ekrem Yavuzaslan dort zitiert. „Es stimmt, dass die Trainer am Dienstag zurückgetreten sind“, bestätigte Kerim Yavuzaslan, Sportlicher Leiter von Fatih, auf Nachfrage dieser Zeitung: „Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, weil alles sehr frisch ist.“

++++ Lesen Sie auch: Spiel in voller Länge: Hüsten 09 schlägt Türkgücü Meschede ++++

Ekrem Yavuzaslan begründete seinen Schritt mit den Ergebnissen der vergangenen Wochen. Der amtierende Vizemeister, der erst in der Aufstiegsrunde am Sprung in die Landesliga scheiterte, verlor vor der Niederlage gegen Hüsten, die unsere Zeitung live streamte und die im Re-Live verfügbar ist, auch mit 2:3 gegen den VfL Bad Berleburg und am achten Spieltag mit 1:2 gegen TuRa Freienohl. Bereits am dritten Spieltag unterlag das Team beim SVO/Grafschaft mit 0:1.

„Ich bin davon überzeugt, dass der Mannschaft ein Trainerwechsel gut tut“, sagte Ekrem Yavuzaslan. Er stelle sich in der Winterpause einer neuen sportlichen Herausforderung, hieß es weiter. Sein Rücktritt sorgt für den zweiten Wechsel auf einem Trainerstuhl in der aktuellen Saison der „Bundesliga des Sauerlandes“. Kürzlich hatte sich der SVO/Grafschaft von Trainer Adam Kowalik getrennt.