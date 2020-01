FC Fatih Türkgücü Meschede lässt es nach Titelgewinn krachen

Der FC Fatih Türkgücü Meschede machte nach dem Gewinn der Mescheder Stadtmeisterschaft im Hallenfußball die Nacht zum Tag. Die Mannschaft feierte erst in „Babas Burger- und Pan-Pizzeria“ in Meschede und anschließend in der „Shearay Lounge“ in Neheim.

FC Fatih Türkgücü ist neuer Mescheder Hallenstadtmeister Der FC Fatih Türkgücü Meschede ist neuer Hallenstadtmeister. Im Finale der 31. Mescheder Hallenstadtmeisterschaften in der Dünnefeldsporthalle bezwang der Fußball-A-Kreisligist den Bezirksligisten TuRa Freienohl mit 3:2. Auf den dritten Platz kam Vorjahressieger SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld nach einem deutlichem 5:1-Sieg über den SSV Meschede. Foto: Tobias Aufmkolk

Im Endspiel setzte sich der FC Fatih Türkgücü gegen Bezirksligist TuRa Freienohl mit 3:2 durch. Die Tore für das Team von Coach Patrick Neves schossen Joel Romero Marques, Neymettin Bayram und Sakip Karayel. Freienohl konnte nach dem 0:3-Rückstand nur noch durch Luca Tscheike und Christopher Graf auf 2:3 verkürzen.

„Es ist ein tolles Gefühl, wieder Stadtmeister zu ein“, sagte Fatih-Torwart Furkan Öz. „Wir haben in den vergangenen vier Jahren jeweils im Finale gestanden und drei Endspiele davon gewonnen. Wir sind verdient Stadtmeister geworden.“

Nicht zu stoppen: Kastriot Veseli (Bildmitte) und Fatih Türkgücü Meschede. Foto: Tobias Aufmkolk

Quebbemann enttäuscht

Enttäuscht war dagegen Freienohls Trainer Freddy Quebbemann. „Wir haben das Finale sehr unglücklich verloren, weil nicht nur ich kurz vor dem 0:3 ein klares Foulspiel gesehen habe. Jeder hat auf den Pfiff des Schiedsrichters gewartet. Der ist aber nicht erfolgt und das war schon bitter. Insgesamt haben wir guten und mutigen Hallenfußball gespielt“, teilte Quebbemann mit.

Der FC Fatih Türkgücü war in der Vor- und Zwischenrunde die überragende Mannschaft. Nach vier Spielen kam der A-Ligist auf ein Torverhältnis von 15:0. Schwieriger wurde es im Halbfinale gegen Titelverteidiger SG Grevenstein/Hellefeld/Altenhellefeld. In einem Spiel auf Augenhöhe gelang Kastroit Veseli 13 Sekunden vor Schluss der 3:2-Siegtreffer. „Es überwiegt die Freude, dass wir am Ende wieder gut abgeschnitten haben. Fatih Türkgücü ist schon eine richtig starke Hallenmannschaft. Sie zu stoppen, ist nicht leicht“, sagte SG-Trainer Tobias Walter. Die SG Grevenstein/Hellefeld/Altenhellefeld wurde am Ende Dritter nach einem 5:1 im kleinen Finale gegen den SSV Meschede. Lucas Feische, Lorenz Brakel (2), Nico Reinert und Stephan Richter erzielten die Tore. Dominik Schwudke konnte für den SSV zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzen. Zuvor hatte Meschede bereits das Halbfinale gegen TuRa Freienohl mit 1:3 verloren.