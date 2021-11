Felsklettern im HSK: Die perfekte Vorbereitung für die Alpen

Daniel Hilbich aus Olsberg-Bruchhausen am Hilleberg in Warstein auf dem Kristallweg.

Sauerland. Beim Klettern kommen Sportlerinnen und Sportler der Natur so nah, wie nur bei ganze wenigen Sportarten. Im Sauerland klappt das besonders gut.

Ein klein wenig verrückt muss man für das Klettern schon sein, das weiß auch Heinz-Willi Hakenberg. „Die Angst ist ein ständiger und treuer Begleiter“, sagt der Vorsitzende des Deutschen Alpenvereins (DAV) Sektion Hochsauerland. In mehr als 40 Metern an einer Felswand zu hängen, nur gesichert zu sein durch ein Seil und den eigenen Partner, verlangt vor allem eines von den Sportkletterern: Mut, die nächste Herausforderung zu meistern. Denn obwohl das Klettern im HSK nicht mit den alpinen Klettersteigen im Süden zu vergleichen ist, bieten die Felswände in den Wäldern in der Region doch anspruchsvolle Aufgaben.

Alles andere als anspruchslos

Es gibt einfach kaum Dinge, die Heinz-Willi Hakenberg lieber macht, als die Felswände in Warstein, Bestwig oder Winterberg hinauf zu kraxeln. „Da kommt man richtig zur Ruhe und fühlt sich ein Stück weit auch als Teil der Natur“, sagt er. In luftigen Höhen wie beispielsweise am Hillenberg in Warstein ist er mit sich und der Natur alleine, kommt zum Luftholen und betätigt sich sportlich. Denn was absolut nicht zu verkennen ist, ist die Tatsache, dass die heimischen Kletterwände alles andere als anspruchslos sind.

Klettern am Hillenberg in Warstein: ein Blick auf die Hauptwand. Foto: Westfalenpost

So müssen beispielsweise am Hillenberg bis zu 47 Klettermeter überwunden werden, ehe die Kletterer von sich behaupten können, ganz oben gewesen zu sein. „Wir reden hier schon von einem Schwierigkeitsgrad von neun“, sagt Hakenberg. Die Kletterwände im Mekka der Sportkletterer, den Alpen, weisen einen Schwierigkeitsgrad von elf aus. „Die Wände bei uns sind eine super Trainingsstätte“, sagt er. Egal, ob am Hillenberg, dem Klettergebiet Steinkuhle zwischen Neuastenberg und Winterberg oder „Am Bähnchen“ in Bestwig lässt es sich auf noch schwierigere Touren also bestens vorbereiten.

Doch überall, wo es theoretisch möglich ist, empfiehlt es sich laut Hakenberg nicht zu klettern. „Manche Wände liegen auf privatem Grund, da sollte schon abgeklärt sein, ob der Eigentümer das auch erlaubt“, sagt er. Der Grund liegt wie so oft beim Outdoorsport bei der Haftung für mögliche Unfälle. Deswegen ist die Sektion Hochsauerland immer im Austausch mit Eigentümern. Darüber hinaus bemüht sich der Verein bei der Einrichtung neuer Klettergebiete auch um das, was Sportlern besonders am Herzen liegt: der Naturschutz.

Klettern am Hillenberg in Warstein: Heinz-Willi Hakenberg steht den Teilnehmern des VHS-Kurses mit Rat und Tat zur Seite. Foto: Westfalenpost

Das Risiko klettert immer mit

Denn gerade in Felswänden sind einige Tier-und Pflanzenarten beheimatet, die dort ihren natürlichen Lebensraum gefunden haben. Auch deshalb wird beispielsweise am Hillenberg nicht bis zum Gipfel geklettert, da sich dieser Bereich unter Naturschutz befindet.

Und dann wäre ja da auch noch das Thema Sicherheit. Aus der Antwort auf die Frage, wieso sich Kletterer mit ihrem Sport einem erhöhten Risiko aussetzen, wird die Begeisterung von Hakenberg für das Klettern eindeutig: „Es ist immer wieder eine Herausforderung, die man meistern möchte. Da spielt sich einiges im Kopf ab“, so der erfahrene Kletterer. Ein falscher Tritt, ein unsicherer Griff oder andere Umstände können verhängnisvolle Folgen haben. Nicht zuletzt deshalb streicht Hakenberg die soziale Komponente beim Klettern heraus. „Meistens geht man ja nicht alleine klettern, also ist man auch nicht nur für sich alleine, sondern auch für seinen Partner verantwortlich“, sagt er.

Klettern fördert den ganzen Körper

Er selbst verunfallte bereits einmal, vom Klettern abbringen lässt er sich deshalb nicht. „Im Straßenverkehr ist das Risiko deutlich höher, zu verunfallen“, sagt Hakenberg. Er empfindet die Angst vor einem Unfall beim Klettern sogar als wichtigen Aspekt. „Sie sorgt dafür, dass du in keiner Situation nachlässig wirst.“

Durch die permanente Aufmerksamkeit und die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten sind Klettersportler auch mental stark beansprucht – und nicht nur körperlich, denn auch dort verlangen die Felswände den Sportlern im Sauerland einiges ab. Als Lohn für den Aufstieg wird ein Kletterer dann auch umgehend mit der Aussicht über die schöne Heimat belohnt.

