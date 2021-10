Flutkatastrophe: HSK-Spielgemeinschaft sammelt Spenden

Hier ist normalerweise ein Sportplatz: Die Sportanlage des TuS Müschede ist am Mittwochabend, 14. Juli, überflutet.

Bestwig. Eine Spielgemeinschaft von Fußballern aus dem HSK sammelt Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe. Die Details.

In der Fußball-Kreisliga A Ost spielt die SG Ostwig-Nuttlar/Valmetal bislang eine bärenstarke Saison. Die Spielgemeinschaft aus den Vereinen FC Ostwig-Nuttlar und TuS Valmetal ist Tabellenführer. Zuletzt führte die SG zudem eine erfolgreiche Spendenaktion durch.

Beim Heimspiel gegen die SG Dreislar/Hesborn, das die Hausherren mit 5:2 gewannen, hatte die Besucher zu einer Spendensammlung zu Gunsten der Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal und der Umgebung aufgerufen. Zum Anpfiff der 2. Halbzeit wurden alle Getränke sowie Speisen gegen eine freiwillige Spende herausgegeben. „Nach dem Spiel konnte man sich nicht nur über drei Punkte freuen, sondern auch über eine Spendensumme in Höhe von 400 Euro, welche an den Verkehrsverein Dernau weitergeleitet wird. Der Verkehrsverein wird die Spende den Flutopfer in der Region zukommen lassen“, erklärten die Vorstände der SG Ostwig-Nuttlar/Valmetal.

Der Verkehrsverein Dernau ist in der Region rund um das Ahrtal beheimatet. DIe Region war bei der Flutkatastrophe zuletzt besonders hart getroffen worden. „Wir als Vorstände vom TUS Valmetal sowie FC Ostwig-Nuttlar freuen uns über die große Spendenbereitschaft“, hieß es von Seiten der heimischen SG.

