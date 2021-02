FLVW wendet sich mit Update an die Leichtathleten

Sauerland. Darf der kontaktfreie Sport darauf hoffen, bald wieder in den Trainings- und Wettbetrieb einzusteigen?

Darauf hofft zumindest der Fußball- und Leichtathletik-Verband (FLVW) für die Einzelsportler. Mit einem Rundschreiben zur aktuellen Lage richteten sich Vizepräsident Leichtathletik, Peter Westermann, und Bernhard Bußmann, Vorsitzender des Verbandsleichtathletikausschusses, an die Vereine.

Was ist erlaubt?

Nach der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ist das Training an den Bundes- und Landesstützpunkten erlaubt, allerdings gilt dies nur für die Bundeskaderathleten, welche in den OK- bis NK2-Kadern aktiv sind. Bemühungen des Verbandsleichtathletikausschusses (VLA) beim Landessportbund NRW, diese Erlaubnis auch auf Landeskaderathleten auszuweiten, sind bisher erfolglos geblieben. Hallenwettkämpfe können derzeit auch nur unter strikten Hygienemaßnahmen und nur mit Erlaubnis der örtlichen Behörden durchgeführt werden. Zuschauer sind nicht erlaubt, in den meisten Fällen sind Schnelltests für alle Beteiligten vorgeschrieben, und die Teilnehmerzahlen sind eng begrenzt.

Wettkämpfe

Die Kommission Wettkampforganisation im VLA hat frühzeitig einen Rahmenterminplan für alle Westfalen- und überregionalen Meisterschaften für das Jahr 2021 erstellt. Ausschreibungen zu diesen Meisterschaften werden, in Abhängigkeit der Durchführbarkeit, kurzfristig veröffentlicht. Bereits jetzt hat sich der VLA aber dazu entschieden, die für das Frühjahr 2021 geplanten Westfalenmeisterschaften im Crosslauf, die im November 2020 hätten stattfinden sollen, nochmals zu verschieben. Angedacht ist nunmehr eine Durchführung im November 2021. Die deutschen Hallenmeisterschaften am 20./21. Februar in Dortmund sind weiterhin in der Planung, diese können dann in einem Livestream auf leichtathletik.de verfolgt werden.

Die Aussichten

„Wir hoffen, dass die Leichtathletik, die anerkanntermaßen als kontaktfreie Sportart gilt,bei den ersten Lockerungsmaßnahmen nach dem Lockdown berücksichtigt wird und dann zumindest in Kleingruppen wieder aktiv betrieben werden darf“, geben sich Westermann und Bußmann weiter optimistisch.