Frauen-Bezirksliga: Ein Team wackelt – profitiert HSK-Trio?

Sauerland. Der SV Schameder tritt in der Frauenfußball-Bezirksliga 3 zum zweiten Mal nicht an. Wie das HSK-Trio aus Arnsberg und Meschede profitieren könnte

Mit dem TuS Oeventrop (Tabellensiebter, 28 Punkte), dem TuS Voßwinkel (Zehnter, 19 Zähler) und dem FC Remblinghausen (Zwölfter, 17 Punkte) spielen drei Teams in der Fußball-Bezirksliga 3 der Frauen – und die Aufsteiger aus Voßwinkel sowie Remblinghausen spielen gegen den Abstieg. Nun könnte Grund für weitere Hoffnung im Ringen um den Klassenverbleib gegeben sein, denn mit dem SV Schameder (Neunter, 24 Punkte) aus Erndtebrück (Kreis Siegen-Wittgenstein) droht einem Konkurrenten der vorzeitige Zwangsabstieg.

Wegen Personalmangels trat der SV Schameder zuletzt die Reise in Richtung Iserlohn zur Partie bei den SF Sümmern nicht an. Der SVS verlor damit nicht nur das Spiel kampflos mit 0:2, sondern muss auch die Vereinskasse um 100 Euro Ordnungsgeld erleichtern. Vorsitzender Niklas Brachmann konstatierte: „Der Kader ist derzeit generell dünn, jetzt kamen jedoch auch noch Ausfälle, unter anderem wegen Corona, hinzu. So ließ sich das nicht vermeiden, denn am Ende hatten wir maximal acht Spielerinnen zur Verfügung.“

Besonders pikant: Für den SVS ist es bereits der zweite Nichtantritt in dieser Saison. Schon im Dezember des vergangenen Jahres war der SV Schameder zum Spiel beim SuS Scheidingen nicht angereist. Sollte dies ein drittes Mal vorkommen, würde das laut Statuten den Zwangsabstieg bedeuten.

Lukas Kerkhoff, Trainer des abstiegsbedrohten FCR, beobachtet die Lage des SVS „schon seit längerem. Grundsätzlich glaube ich aber nicht, dass die Mannschaft vorzeitig abgemeldet wird“, sagte er. Sein Team wolle den Kontrahenten sportlich übertrumpfen.

