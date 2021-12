Fröhliche Weihnachten aus der HSK-Sportredaktion

Sauerland. Die gesamte Sportredaktion HSK wünscht Ihnen und euch gesegnete Feiertage im Kreise von Familien und Freunde.

Also das mit den Weihnachtsgeschenken hat geklappt. Die Kekse sind gebacken. Der Baum gekauft, aufgestellt und geschmückt. Lichterketten angebracht. Kann losgehen jetzt, mit Weihnachten. Selbst der Kirchenbesuch ist schon geplant. Weihnachten, gerade in so einer Großfamilie wie der meinen, verlangt einem ein großes Organisationstalent ab. Ein klein wenig fühlt man sich dann wie ein Sportler in der oft quälend langen Vorbereitung auf eine neue Saison.

Freundschaftsspiel unter dem Kreuz

Am 24. gibt’s dann den lockeren Aufgalopp, mitsamt Bestandsaufnahme. Viele Trainer setzen auf das, was schon immer geklappt hat. Raclette oder Fondue, das ist eine Frage der grundsätzlichen Ausrichtung. Mittendrin das Freundschaftsspiel bei den Freunden mit den festlichen Trikots.

Am 25. wird’s dann langsam ernst, die ersten körperlichen Belastungen machen sich bemerkbar. Wer einen Stammplatz haben möchte, gibt auch bei den unangenehmen Übungen bei den Schwiegereltern alles. Einstellungssache!

Ernährung macht sich bemerkbar

Am Ende der Vorbereitung angelangt wird es ernst, der 26. steht an. Jetzt noch einmal dran ziehen, auch wenn sich der Ernährungsplan in den vergangenen Tagen bemerkbar macht.

Wären die Weihnachtsfeiertage also die Saisonvorbereitung, die Tage bis Silvester wären die Saison. Silvester dann die Abschlussfahrt samt dem großen Kater an Neujahr. Doch bis dahin ist es ja noch ein wenig – in diesem Sinne: Fröhliche Weihnachten!



