Für den RC Sorpesee ist die Favoritenrolle eine Auszeichnung

Die Volleyballerinnen des RC Sorpesee wollen am Samstag, 22. Februar, im Heimspiel gegen Schlusslicht SV Wietmarschen nicht nur die Tabellenführung in der 3. Liga West festigen, sondern anschließend auch mit ihren Anhängern Karneval feiern und zudem Trainer Julian Schallow ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk machen. Der Coach ist am Donnerstag 37 Jahre geworden. Anwurf ist um 18.30 Uhr im Schulzentrum von Sundern.

„Es ist ein Duell David gegen Goliath. Aber ich bin schon lieber in der Favoritenrolle“, sagt Schallow. „Wir haben uns diese Favoritenrolle über die bisherige Saison erarbeitet. Von daher ist diese Rolle keine Bürde, sondern eher eine Auszeichnung“, ergänzt Spielführerin Kirsten Prachtel.

Vier Punkte Vorsprung

Der RC Sorpesee führt die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung vor SSF Fortuna Bonn an. Trotzdem ist beim Spitzenreiter zuletzt ein wenig Sand im Getriebe gewesen. In den vergangenen fünf Partien gab es drei Niederlagen (2:3 gegen Emlichheim II, 2:3 beim TV Hörde und 0:3 gegen MTV Hildesheim).

Der Tabellenletzte aus Wietmarschen hat bislang aus 16 Partien noch keinen einzigen Punkt geholt. Im Hinspiel feierte die Mannschaft des RC Sorpesee einen klaren 3:0-Sieg. „Wenn wir eine Top-Leistung bringen, werden wir auch am Samstag gewinnen“, sagt Schallow.

Sollte der RC Sorpesee den Pflichtsieg einfahren, würden bei noch fünf verbleibenden Meisterschaftspartien (davon drei Heimspiele) die Chancen auf eine Rückkehr in die 2. Liga weiter steigen.