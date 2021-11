Fußball-Bezirksliga: Alles zum 11. Spieltag auf einen Blick

Gleich 34 Mal landete der Ball am vergangenen Wochenende im Netz.

Sauerland. Vier Teams, zwei Topspiele und ein echter Gewinner: Der 11. Spieltag in der „Bundesliga des Sauerlandes“ hat an der Spitze Klarheiten geschaffen.

Zwei Topspiele, ein wirklicher Sieger. In der Fußball-Bezirksliga 4 bleibt es an der Tabellenspitze weiter spannend - zwischen dem Ersten Schmallenberg/Fredeburg und dem Dritten TuS Sundern liegen nur vier Punkte. TuRa Freienohl musste sich hingegen nach der Pleite gegen den BC Eslohe aus der Spitzengruppe verabschieden. Wir haben alle Spiele für euch auf einen Blick:

TuS Sundern - SV Schmallenberg/Fredeburg 1:1 (0:0)

Er rannte los, um seinen Emotionen freien Lauf zu lassen. Als Sunderns Jann Conrads in der vierten Minute der Nachspielzeit des Topspiels gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg die Kugel zum 1:1 (0:0)-Endstand über die Torlinie der Gäste bugsiert hatte, sprintete Fabio Granata, Trainer des TuS Sundern, los – und war Teil der Jubeltraube im Fünfmeterraum der Schmallenberger. Die heiße Schlussphase des Spitzenspiels der „Fußball-Bundesliga des Sauerlandes“ hatte es mit zwei Treffern und drei Platzverweisen mächtig in sich.

„Die Jungs haben nachher gefragt, ob ich mir bei dem Sprint eine Zerrung zugezogen habe“, sagte Granata und lachte. Nach dem verrückten Spielverlauf brach es aus dem ansonsten meist ruhigen und sachlich analysierenden Coach heraus. Durch den Ausgleichstreffer in letzter Sekunde, der per Kopf aus dem Gewühl nach einem Eckball von links entstanden war, verhinderten die Sunderner schließlich, den Abstand auf den Spitzenreiter auf satte sieben Punkte anwachsen zu lassen. Vier Zähler anstatt sieben bleiben es nun, die der TuS aufholen muss, wenn er die Tabellenführung erobern möchte.

Sunderns Sebastian Held bei der Ballannahme. Der TuS-Kapitän muss kurz vor Schluss mit einer Roten Karte runter. Foto: Philipp Bülter / WP

Vorangegangen war eine Begegnung, die über weite Strecken ganz typische Charakterzüge eines Topspiels offenbart hatte. Viele, intensiv geführte Zweikämpfe prägten das Geschehen. „Keiner wollte auch nur einen Millimeter des Platzes abgeben“, sagte Gästecoach Merso Mersovski.

Torgelegenheiten waren dagegen auf beiden Seiten Mangelware – ehe Schmallenbergs Marco Gorges einen Freistoß aus 21 Metern überragend in den rechten oberen Torwinkel bugsierte (87.). Sein bereits zwölftes Saisontor. „Das ist dann auch einfach enorme Qualität“, lobte Fabio Granata den Schmallenberger Techniker.

Fünf Minuten zuvor hatte sich Sunderns Davin-Jay Emde eine verdiente Gelb-Rote Karte abgeholt (82.) und sein Team geschwächt. Im Vorlauf des Freistoßes für die Gäste senste Sunderns Kapitän Sebastian Held Gästekicker Luca Schoermann um – und sah völlig zurecht die Rote Karte (86.). Weil ihn der Schmallenberger Christian Hafner zu Boden schubste, flog auch er vom Platz. Mit neun gegen zehn ging die Partie in die letzten Minuten. Emil Mersovski musste unmittelbar vor der entscheidenden Ecke des TuS mit einer Kopfverletzung vom Platz. „Er ist mein kopfballstärkster Spieler und hat in dieser Szene gefehlt“, so Merso Mersovski. Die Sunderner kamen zum Ausgleich – und Fabio Granata sprintete los. Übrigens ohne eine Zerrung davonzutragen.

TuRa Freienohl - BC Eslohe 2:3 (0:1)

Der BC Eslohe hat das Verfolgerduell verdient mit 3:2 (1:0) gewonnen und die Siegesserie von TuRa Freienohl beendet. Die Gastgeber hatten zuvor fünf Siege ohne Gegentor eingefahren.

Die Gäste waren im ersten Durchgang die klar bessere Mannschaft, doch nur Dennis Krause konnte den an diesem Tage überragenden Torhüter Dirk Potofski überwinden. Nach dem Wechsel gelang Sebastian Bergknecht der Ausgleich. Doch innerhalb von sechs Minuten schossen Kevin Lüttecke und Florian Hümmler einen 3:1-Vorsprung heraus. Christopher Graf machte es mit einem verwandelten Strafstoß noch mal spannend. „Wir haben das Spiel aufgrund der vielen vergebenen Chancen bis zum Schluss offen gehalten. Normalerweise hätten wir zur Pause schon klar führen müssen. Wir haben aggressiven Fußball gespielt und den Ball gut laufen lassen“, freute sich BCE-Trainer Jürgen Winkel über die drei Punkte.

Lesen Sie auch: Bundesliga des Sauerlandes: Topspiel am Ende wild und emotional

SV Oberschledorn/Grafschaft - SuS Langscheid/Enkhausen 2:2 (0:2)

Der SV Oberschledorn/Grafschaft hat nach einem 0:2-Rückstand gegen den SuS Langscheid/Enkhausen noch einen verdienten Punkt eingefahren. 2:2 (0:2) hieß es im Sportpark Rohwiese, in dem die Gäste durch einen Doppelpack von Jonas Klaucke mit 2:0 in Führung lagen.

Doch die Gastgeber kamen mit Wut im Bauch aus der Kabine und markierten durch Patrick Padberg den Anschlusstreffer. Jetzt rollte Angriff auf Angriff auf das Tor von Andree Seidel, der beim 2:2 durch Patrick Sauerwald allerdings keine Abwehrchance hatte. Fünf Minuten vor dem Ende kassierte Maximilian Schulze die Ampelkarte.

„Wir hätte das 3:0 nachlegen müssen. Am Ende hätten wir aber auch noch verlieren können“, berichtete Mario Droste, Trainer des SuS Langscheid/Enkhausen. Für Sebastian Meyer vom SVO/Grafschaft war es ein Punkt für die Moral: „Wir haben zwei Tore aufgeholt und mussten das Spiel gewinnen.“

Auch interessant: Schock in Schmallenberg: Spieler aus Menden bricht zusammen

SG Bödefeld/Henne-Rartal - TuS Voßwinkel 5:0 (0:0)

Für den TuS Voßwinkel wird die Luft in der Fußball-Bezirksliga 4 dünner. bei der SG Bödefeld/Henne-Rartal verlor die Grebe-Elf mit 0:5 (0:0) und hat nun sechs Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

TuS-Coach Marco Grebe fehlten nach Spielende fast die Worte: „Wir spielen eine ordentliche erste Halbzeit, befinden uns dann aber nach dem Seitenwechsel 15 Minuten lang im Tiefschlaf und kassieren vier Gegentore. Da konnte die SG Bödefeld machen, was sie wollte. Und das geht so nicht.“ Die Tore für die heimstarke SG Bödefeld/Henne-Rartal erzielten Thorsten Trox (65.), Eric Schörmann (68.), Leon Hermes (70.), Marc Sander (74.) und Max Busch (82.).

Leseempfehlung: So füllen sich die Mannschaftskassen bei den HSK-Fußballern

TuS Oeventrop - SF Birkelbach 1:3 (1:1)

Auch eine 1:0-Führung hat Kellerkind TuS Oeventrop in der „Fußball-Bundesliga des Sauerlandes“ nicht geholfen, den ersten Saisonsieg einzufahren. Am elften Spieltag der Bezirksliga 4 unterlag der TuS gegen die Sportfreunde Birkelbach mit 1:3 (1:1).

Yannick Berkensträter hatte den Oeventropern im ersten Durchgang ein seltenes Erfolgserlebnis beschert, als er zum 1:0 traf. Es war das erst neunte Saisontor des TuS im elften Ligaspiel in dieser Spielzeit. Weil Gästespieler Dennis Althaus aber in der 33. Minute den Ausgleich markierte und die Birkelbacher im zweiten Abschnitt zwingender waren, siegten die Sportfreunde. Christoph Stöcker (69.) und Nico Müller (85.) hatten getroffen.

Auch interessant: Nur 15 Zuschauer sehen nächste Klatsche für den TuS Rumbeck

SG Serkenrode/Fretter - FC Ass./Wie./Wu. 2:0 (2:0)

Nach sieben ungeschlagenen Spielen in Folge hat der FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen nun wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Bei der SG Serkenrode/Fretter, die zuvor sieben Spiele nicht gewonnen hatte, setzte es eine verdiente 0:2 (0:2)-Niederlage.

Felix Schmidt-Holthöfer hatte die Gastgeber in Führung geschossen (11.). Neun Minuten später legte Luc Yannis Hoheiser den zweiten Treffer nach. Enttäuscht war FC-Trainer Christoph Keindl nachher. „Das war nicht unser Tag. Wir haben im gesamten Spiel nichts auf die Platte bekommen und hatten im ersten Durchgang nicht eine zwingende Chance. Dazu haben wir die Bälle zu leicht hergeschenkt.“

Ebenfalls interessant: Zahlen, Fakten, Stimmen: Der 11. Bezirksliga-Spieltag in der Übersicht

SG Winterberg/Züschen - GW Allagen 3:1 (1:1)

Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge hat die SG Winterberg/Züschen gegen GW Allagen mit 3:1 (1:1) gewonnen und damit ihren vierten Saisonsieg eingefahren. Der war aber auch bitter nötig, da der Drei-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz so gewahrt wurde.

Timo Steinhausen hatte den Gastgeber in Führung geschossen, Tobias Hatzky egalisierte. Nach der Pause stellten Hannes Goldkuhle und Ahmed Abu Affan die Weichen auf Sieg. „Winterberg/Züschen hat unsere Fehler eiskalt ausgenutzt und daher auch verdient gewonnen. Wir waren personell arg gebeutelt. Das soll keine Ausrede sein, sondern nur eine Erklärung“, sagte Anton Rossin, Trainer von GWA.

Lesen Sie auch: Neheimer Profi Langesberg: Comeback, Jubiläum, Jubel

TuS Erndtebrück II - TuS Rumbeck 6:2 (4:1)

Der TuS Rumbeck hat die Euphorie nach dem ersten Saisonsieg (3:2 gegen die SG Serkenrode/Fretter) nicht genutzt. Beim TuS Erndtebrück II verlor das Team von Trainer Daniel Struwe mit 2:6 (1:4).

Der mit vier Spielern aus dem Oberligakader – darunter unter anderem der dreifache Torschütze Robin Entrup – angetretene Gastgeber bescherte den Gästen einen rabenschwarzen Tag. Neben Entrup trafen noch Louis Mwako Ngalia, Tom Bette und Philipp Bald für die Erndtebrücker, während Felix Hunecke und Joshua Pawelczyk für die Gäste erfolgreich waren. „Trotz der Verstärkungen des Gegners war das von Teilen unserer Mannschaft einfach auch eine unterirdische Leistung“, sagte Daniel Struwe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg