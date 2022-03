Fußball Westfalenliga 2: Der SC Neheim spielt am Wochenende gegen den FC Lennestadt.

Duell auf Augenhöhe Fußball-Westfalenliga: SC Neheim will Chancen besser nutzen

Trainer Alex Bruchhage vom SC Neheim erwartet enge Partie beim Duell mit dem Fußball-Westfalenligisten FC Lennestadt

Neheim/Lennestadt. Ein „Duell auf Augenhöhe“ erwartet Alex Bruchhage, Cheftrainer des Fußball-Westfalenligisten SC Neheim, in der Partie beim FC Lennestadt (So., 15.30 Uhr). „Das wird ein ganz enges Spiel, denn Lennestadt steht stark unter Druck und wird alles in die Waagschale werfen“, sagt Bruchhage mit Blick auf den Gegner.

Die Gastgeber stehen mit 21 Punkten auf Rang 14, einem von fünf Abstiegsplätzen. 41 Gegentreffer in 18 Spielen bedeuten den vierthöchsten Wert aller Teams. „Statistiken haben zwar immer eine gewisse Aussagekraft, aber darauf sollten wir uns nicht verlassen“, stellt Bruchhage klar, dessen Truppe mit 29 Punkten den siebten Platz belegt.

Der FC Lennestadt habe sich Bruchhage zufolge gefestigt und verfüge mit Routinier Florian Friedrichs über einen der besten Stürmer der Liga. „So einen Spieler kann man über 90 Minuten nicht komplett ausschalten. Daher ist es für uns sehr wichtig, seine Zulieferer im Schach zu halten, dass er erst gar nicht viele Bälle bekommt“, verrät Bruchhage seinen „Matchplan“. Der langjährige Neheimer Cheftrainer erwartet in Lennestadt eine gute Stimmung und viele Zuschauer. „Da müssen wir erstmal gegenhalten, stabil im Spiel sein und insbesondere unsere individuellen Fehler abstellen. Auch die Chancenverwertung muss besser werden“, fordert der 47-Jährige. Personell sieht es weiterhin schlecht aus, mindestens vier Akteure fehlen.

