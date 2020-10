Gelingt Zweitligist RC Sorpesee der zweite Saisonsieg?

Während der Spielbetrieb in den Volleyball-Ligen in Westfalen aufgrund der steigenden Corona-Zahlen ruht, wird in der 1. und 2. Bundesliga weiter um Punkte gespielt. „Es ist schon ein Privileg, spielen zu dürfen. Vielleicht können wir in dieser alles andere als leichten Zeit zumindest sportlich für positive Schlagzeilen im Sauerland sorgen“, sagt Julian Schallow, Trainer der Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee, vor dem Heimspiel am Samstag, 31. Oktober, gegen SCU Emlichheim. Anschlag ist um 18.30 Uhr im Schulzentrum von Sundern.

Auch das vierte Heimspiel von Aufsteiger RC Sorpesee wird vor Zuschauern stattfinden. Nach Auskunft von Ute Schlecht, Vorsitzende des Vereins, sind wie vor einer Woche beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen 90 Zuschauer erlaubt. „Es gelten die gleichen Einschränkungen für die Zuschauer, die unter anderem auch am Sitzplatz eine Maske tragen müssen“, teilt Ute Schlecht mit.

Vier Punkte aus sechs Spielen

Der RC Sorpesee rangiert aktuell mit vier Punkten aus sechs Spielen auf dem elften Rang und damit dem ersten von insgesamt vier Abstiegsplätzen. „Nicht nur in der Tabelle liegen wir unter dem Strich. Wir haben in allen Bereichen noch reichlich Luft nach oben. Wir müssen jetzt endlich den Dreh bekommen“, fordert Schallow vor allem mehr Konstanz im Spiel seiner Mannschaft. „Wir müssen es jetzt einfach mal schaffen, über die gesamte Distanz unser durchaus vorhandenes Niveau abzurufen. Wir haben außer beim Spiel in Essen (0:3-Niederlage; Anmerkung der Redaktion) in allen anderen Partien teilweise recht gut gespielt. Aber teilweise gut zu spielen – das reicht nicht. Die Gegner in der 2. Liga sind auf Zack und nutzen Schwächephasen sofort aus.“

Den bislang einzigen Saisonsieg hat die Mannschaft aus Langscheid mit 3:1 im Heimspiel gegen den BSV Ostbevern eingefahren. Folgt jetzt Sieg Nummer zwei?

Es wird alles andere als einfach. Die Mannschaft aus Emlichheim ist nach vier Siegen aus fünf Partien Tabellenfünfter. In der Vorbereitung auf die Zweitligasaison standen sich beide Mannschaften beim Turnier in Ostbevern gegenüber. Damals gab es eine 1:3-Niederlage. „Wir haben einen guten Plan, den wir in die Tat umsetzen wollen“, sagt Schallow. „Ich erwarte ein Kräftemessen auf Augenhöhe“, ergänzt RCS-Vorsitzende Ute Schlecht.

Gute Einheiten absolviert

Der RC Sorpesee hat sich in dieser Woche in drei Trainingseinheiten (zwei Mal Kraft und drei Mal mit Ball) auf das Heimspiel vorbereitet. „Es waren gute Einheiten“, teilt Schallow mit. „Der Fokus der Mannschaft liegt noch mehr auf dem Volleyball. Ich bin richtig stolz auf die Bande. Die Mädels ordnen dem Sport zurzeit alles unter und haben auch ihr Freizeitverhalten dementsprechend angepasst. Alle sind froh, dass wir weiter spielen dürfen. Jetzt müssen sie sich nur noch für die guten Trainingsleistungen belohnen.“