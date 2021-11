Gewinner und Verlierer: Das Sport-Wochenende im HSK

Von Glückspilzen und Pechvögeln: So lief das Sport-Wochenende im HSK laut unserem Formbarometer.

GLÜCKSPILZE

BC Eslohe

Wendepunkt: Noch vor wenigen Wochen verlor der Fußball-Bezirksligist das Verfolgerduell gegen den TuS Sundern, seitdem gab es drei Siege in Folge. Nun steht das Team von Trainer Jürgen Winkel nach dem 3:1-Sieg gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg an der Tabellenspitze.

TuS Oeventrop

Hoffnungsschimmer: 442 Tage mussten die Bezirksliga-Fußballer vom TuS auf einen Sieg in einem Meisterschaftsspiel warten, nun gab es endlich mal wieder Grund zum Jubeln.



RC Sorpesee

Treue: Julian Schallow bleibt Trainer beim Volleyball-Zweitligisten. In der vergangenen Woche war sich Schallow dessen unsicher, nach Gesprächen möchte er aber weitermachen. Seine Worte ans Publikum nach der Pleite gegen Oythe bewegten die Zuschauer – und machten Mut für die Zukunft.



Laura Nolte

Topform: Die für den BSC Winterberg startende Bobpilotin hätte kaum besser in die Saison kommen können. Am Wochenende gab es den zweiten Saisonsieg im Zweierbob, dazu gesellte sich auch der zweite Podestplatz im Monobob. Olympia kann kommen.





PECHVÖGEL



Sport in der Pandemie

Ungerecht: Ein Spiel zu verlieren, weil ein Team angesichts der aktuellen Situation rund um die Corona-Pandemie nicht anreisen möchte, ist sehr schwer zu akzeptieren. In der Fußball-Landesliga war das der Fall, Lüdenscheid verzichtete auf das Spiel in Erlinghausen.



SC Neheim

Unkonzentriert: Gegen Concordia Wiemelhausen ließ der Fußball-Westfalenligist einiges vermissen. Viel zu hoch die Fehlpassquote, zu selten gelungene Aktionen in der Offensive und dann auch noch Pech mit zwei Abseitsstellungen. Dazu die Schulterverletzung von Daniel Bald.

SV Schmallenberg/Fredeburg

Abgestürzt: Das Team von Trainer Merso Mersovski hat schwere Wochen hinter sich. Erst das Auswärtsspiel in Sundern (1:1), nun die Pleite in Eslohe. Die Tabellenführung ist erst einmal weg. Allerdings: Sowohl Sundern wie auch Eslohe müssen in der Rückrunde noch in Schmallenberg antreten.

Zusammengestellt von Fabian Vogel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg