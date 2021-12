Große Trauer: Ein Coach des SC Kückelheim/Salwey verstorben

Eslohe. Die Fußballabteilung des SC Kückelheim/Salwey trauert um einen verdienten Fußballtrainer. Der Coach wurde nur 57 Jahre alt.

Diese Nachricht sorgt in ganz Eslohe und ebenso darüber hinaus für große Trauer: Die Fußballer des SC Kückelheim/Salwey trauern um Trainer Peter Eckmann. Der Übungsleiter der 2. Mannschaft verstarb unerwartet im Alter von 57 Jahren.

Eckmann sei „unerwartet und für uns alle unfassbar“ aus dem Leben geschieden, schrieb der Verein auf seiner Facebookseite. Und weiter: „Peter, wir werden dich nie vergessen.“ In einer weiteren Mitteilung betonten die Verantwortlichen, dass sich der Fußballtrainer über viele Jahre lang „beim SC in diversen Positionen engagiert“ habe. „Sein plötzlicher Verlust lässt uns sprachlos zurück. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie“, hieß es.

Peter Eckmann war als Trainer zuständig für die zweite Mannschaft des SC Kückelheim/Salwey, die in der Fußball-Kreisliga C West aktiv ist. Die erste Mannschaft des Vereins spielt in der Kreisliga A West. Die eigentlich geplanten Meisterschaftsspiele beider Teams für das Wochenende 4./5. Dezember wurden aufgrund des Trauerfalls bereits abgesagt.

