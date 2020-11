GW Arnsberg: Diese Verlängerung dauert nur „zwei Sekunden“

Der Fußball-A-Kreisligist DJK GW Arnsberg hat nicht nur die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt, sondern auch einen Winter-Zugang und Sportlichen Leiter vorgestellt.

Die Grün-Weißen aus Arnsberg, die nach sechs Partien in der zurzeit aufgrund der Coronapandemie unterbrochenen Saison punktlos auf dem letzten Tabellenplatz in der Fußball-Kreisliga A Arnsberg liegen, werden auch in der Spielzeit 2021/2022 von Tim Scharping trainiert.

„Das Gespräch mit Tim über die Vertragsverlängerung hat circa zwei Sekunden gedauert und zeigt, wie wohl er sich bei uns fühlt“, teilt Fußball-Abteilungsleiter Oliver Voß mit. Ebenfalls verlängert worden ist die Zusammenarbeit mit Co-Trainer Alain Warquesse und Torwart-Trainer Thomas Hoffmann.

GW Arnsberg hat zurzeit sechs Punkte Rückstand

Im Kampf um den Klassenerhalt – der Rückstand der DJK GW Arnsberg auf das rettende Ufer beträgt sechs Punkte – hat sich das A-Kreisliga-Schlusslicht mit Stürmer Heiko Bode vom TuS Hachen verstärkt. Der TuS Hachen steht nach dem Rückzug der ersten Mannschaft vom Spielbetrieb als erster Absteiger aus der A-Liga Arnsberg fest.

Zudem hat die DJK GW Arnsberg ab sofort auch einen Sportlichen Leiter. Diese Funktion hat Daniel Thibaut übernommen.