Handball-Bezirksliga: HV Sundern kann ganz oben anklopfen

Arnsberg/Sundern. Die Handball-Bezirksliga präsentiert sich an der Tabellenspitze eng beieinander. Nun ist auch auf einmal der HV Sundern im Aufstiegsrennen.

In der Handball-Bezirksliga Mitte spitzt sich das Rennen um die vordersten Plätze zu. Aus heimischer Sicht hat plötzlich der auf Rang drei vorgerückte HV Sundern die besten Chancen, in den Aufstiegskampf einzugreifen. Um vom Ausgang des Spitzenspiels zwischen Letmather TV und VfS Warstein zu profitieren, muss der HVS jedoch in Evingsen gewinnen – und darf zusätzlich hoffen, dass Nachbar TV Arnsberg schon aus Eigennutz gegen den Zweiten Hohenlimburg II Schützenhilfe leistet.

TS Evingsen – HV Sundern (Sa., 18.30 Uhr). „In Sundern scheint, um erfolgreich sein zu können, ganz besonders wichtig, dass die Stimmung gut ist“, hat HVS-Trainer Alfred Klein erkannt. Nicht von ungefähr lobte er deshalb nach dem Sieg über Bösperde II besonders seine ihm gegenüber kritischen Akteure Chris Spielmann und Thomas Maassen, denn er weiß genau, dass der ganz große Wurf nur gelingen kann, wenn seine Leistungsträger voll mitziehen. Mit der „Wundertüte“ TS Evingsen, die nach drei heimschlappen plötzlich in Neheim brillierte, beschäftigt er sich hingegen kaum: „Wir schauen nur auf uns, denn wenn wir dem Gegner unser Spiel aufzwingen, ist der Grundstein zum Sieg gelegt.“

TV Arnsberg – HSG Hohenlimburg II (Sa., 19.30 Uhr). Drittes Heimspiel in Serie gegen ein Topteam für den TVA. „Wir haben jetzt drei Punkte gegen die Titelanwärter aus Letmathe und Warstein geholt und liegen trotzdem noch auf einem Abstiegsplatz. Wir müssen deshalb mit der gleichen Intensität und Leidenschaft weitermachen und alles daran setzen, auch gegen Hohenlimburg zu punkten“, meint Trainer Frank Mähl. Ihn freut die aufsteigende Formkurve von Stratenschulte, Capristo und Kreisläufer Giacosa, auf den es diesmal besonders ankommt, da Benny Regniet sich verletzt hat und ausfällt. Die Taktik ist für Mähl klar: „Stabile Abwehr, sicheres Passspiel und Durchsetzungskraft im Kleingruppenspiel.“

HVE Villigst-Ergste II – TV Neheim (So., 18 Uhr). TVN-Trainer Klaus-Dieter Erbuth hat nach der historisch hohen 23:42-Heimschlappe gegen Evingsen seine Sprache und Zuversicht wiedergefunden: „Jetzt noch draufzuschlagen, macht keinen Sinn. Wir haben in diesem Jahr noch zwei wichtige Spiele, die wir unbedingt gewinnen müssen, um unser Saisonziel im Auge zu behalten.“ Am späten Sonntag in der Gänsewinkel-Halle, in der geharzt werden darf, zu bestehen, ist ohnehin schon eine hohe Herausforderung und verlangt eine einsatzfreudig und hochkonzentrierte Mannschaft. Erbuth ist froh, dass Rechtsaußen Caruso nach seiner Booster-Impfung wieder fit ist und wird für den linken Flügel, wo Koch weiterhin schmerzlich vermisst wird, einen Akteur aus der Reserve mitnehmen.

