Hennesee-Panoramalauf: Wieso die 10. Ausgabe besonders wird

Meschede. Die zehnte Ausgabe des Hennesee-Panoramalaufs in Meschede steht an. Bereits jetzt sind etwa 500 Laufsportler angemeldet – das wird ihnen geboten:

Große Vorfreude schwingt in seinen Worten erkennbar mit, wenn Jörg Brouwer, Vorsitzender des ausrichtenden TriFun Hennesee, über den anstehenden Hennesee-Panoramalauf spricht. „Besonders stolz sind wir auf die etwa 500 Voranmeldungen und zahlreichen Teilnehmer des namensgebenden 17,5-km-Laufes“, sagt Brouwer, der sich freuen würde, wenn sich das schöne Wetter hält und durch einige Nachmeldungen die Starterzahl noch einmal erhöht würde. An diesem Sonntag, 23. April, findet der Panoramalauf in Meschede zum dann schon zehnten Mal statt – und kehrt nach der Coronazeit endlich wieder zur vollen Normalität zurück.

Denn erstmals seit Ausbruch der Pandemie kann der Veranstalter sein beliebtes Laufevent wieder mit allen Streckenlängen ausrichten. Der 10. Hennesee-Panoramalauf mit Start und Ziel direkt auf dem Hennedamm in Meschede findet ohne pandemiebedingte Einschränkungen und wieder mit allen Streckenlängen rund um eines der Wahrzeichen der Kreisstadt Meschede statt. „Das Sauerländer TriFun-Team möchte an den tollen Erfolg von 2019 anknüpfen und auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Starter sogar aus dem Ruhrgebiet und den Niederlanden nach Meschede locken“, sagt Brouwer.

Von Kinder-und Jugendläufen, flachen fünf oder zehn Kilometer langen Uferwegläufen bis hin zum beliebten 17,5-km-Panoramalauf sowie -Walk/-Nordicwalk mit etwa 400 Höhenmetern in die luftigen Höhen der heimischen Wälder werden wieder unterschiedliche Streckenlängen angeboten. Das Panoramalaufevent ist ebenso integriert in die Wertung der Volksbank-Sauerland-Lauf-Cup-Serie.

Panoramalauf in Meschede: viele ehrenamtliche Helfer

Der flache und bestzeitenfähige zehn km lange Uferweglauf ist abermals auch als Lauf nach DLO Richtlinien zugelassen und seitens des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) genehmigt. Die auf der zulässigen Zehn-Kilometer-Strecke erzielten Leistungen der Sportler können dann somit in die DLO-Bestenliste aufgenommen werden. „Das einmalige Ambiente entlang des Hennesees ist ein Muss für jeden Sportbegeisterten“, möchte Jörg Brouwer Interessierte begeistern. Gemeinsam mit seinem Orgateam bitter er alle Nachmelder, „sich bis spätestens eine Stunde vor dem jeweiligen Start direkt auf dem Hennedamm nachzumelden“.

Begeistert sind die Macher des TriFun Hennesee über das Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer. „Es ist schon bemerkenswert, wie sich der Panoramalauf in den letzten Jahren sportlich, aber auch organisatorisch professionell weiterentwickelt hat“, sagt Jörg Brouwer und bedankt sich bereits jetzt bei den etwa 65 ehrenamtlichen Helfern, ohne die so eine Veranstaltung in der Größenordnung nicht zu bewerkstelligen sei.

Etabliert hat sich im Zuge der Veranstaltung der Teamlauf, der mit jeweils vier Personen pro Team interessant für Vereine, Firmen und Hobbysportler ist. Brouwer: „Die Läufer freuen sich besonders, weil sie hier ein tolles Gemeinschaftsgefühl vermittelt bekommen.“

Unter dem Motto „Kinder in Bewegung“ hat der TriFun Hennesee ebenso erneut Grundschüler einladen, am 10. Hennesee-Panoramalauf teilzunehmen. „Unser Ziel ist es, Kinder in Bewegung zu bringen und somit für dauerhafte sportliche Betätigung zu begeistern“, so der Ausrichter. Als Betreuerin für Kinder wird vor Ort Karina Semella vom TriFun Hennesee fungieren. Im Zuge eines ein Kilometer langen Laufes werden die Nachwuchssportler um die begehrten Präsente für ihre Schulen kämpfen.

