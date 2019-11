Hochrechnung des TuS Sundern vor Top-Spiel in Hüingsen steht

Sauerland. Kann Fußball-Bezirksligist TuS Sundern den 11-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter FC Arpe/Wormbach noch aufholen?

In der Fußball-Bezirksliga 4 führt der FC Arpe/Wormbach zurzeit die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung vor der FSV Bad Wünnenberg/Leiberg an. Der TuS Sundern und die Sportfreunde Hüingsen, die auf den Plätzen drei und vier liegen, haben bereits elf beziehungsweise zwölf Zähler Rückstand. Beide Teams stehen sich nun am Sonntag, 1. Dezember, um 14.30 Uhr in der Obo-Arena in Hüingsen gegenüber. Ist die Partie tatsächlich noch ein Verfolgerduell oder nur ein Top-Spiel? Fakt ist: Für beide Teams ist es die letzte Chance, aus dem Zweikampf um die Meisterschaft in der „Bundesliga des Sauerlandes“ doch noch ein Dreikampf zu machen.