HSK: Bestes Talent der Saison – jetzt abstimmen und gewinnen

Sauerland. Bei der Sauerländer Fußball-Nacht am 16. Juni wird auch das beste HSK-Talent (U23) der Saison ausgezeichnet. So stimmen Sie ab – und gewinnen:

Im Fußball-Sauerland sind es durchaus schon junge Spieler, die in ihren Mannschaften Verantwortung übernehmen und regelmäßig Top-Leistungen abrufen. Im Zuge der 17. Sauerländer Fußball-Nacht am Freitag, 16. Juni, von 19.30 Uhr an rücken auch die Talente unter den HSK-Fußballern in den Blickpunkt.

Bei der Einladungsveranstaltung, die diese Zeitung gemeinsam mit der Brauerei Veltins aus Grevenstein und der Allgemeinen Land- und Seespedition (ALS) aus Hüsten organisiert, wird im Arnsberger Knappensaal im Zuge der Ehrungen auch das beste HSK-Talent bis 23 Jahre aus der Saison 2022/2023 ausgezeichnet.

Ermittelt wird dieser Fußballer zuvor mit Hilfe einer Online-Wahl: Interessierte können bis Sonntag, 11. Juni, für ihren Favoriten abstimmen – und gewinnen: Unter allen Teilnehmenden verloren wir zwei Eintrittskarten inklusiver freier Verköstigung für die 17. Sauerländer Fußball-Nacht.

Bestes HSK-Talent (U23): Das sind die fünf Nominierten

Nominiert sind drei junge Fußballer aus der Landesliga 2 und zwei Nachwuchskicker aus der Bezirksliga 4. Mit Jannik Heppelmann vom SV Hüsten 09 steht ein Schlussmann in der Top Fünf, der auch schon in der Landesliga seine Klasse nachgewiesen hat.

Stürmer Sven Nartikoev von Landesligist RW Erlinghausen erzielte noch am Samstagabend im Kreispokal-Finale gegen Fatih Türkgücü Meschede einen Dreierpack.

Maurice Dobbener, Innenverteidiger des SV Schmallenberg/Fredeburg, zeigte viele starke Leistungen im Abwehrverbund des Landesligisten, während Anas Boukidar vom TuS Sundern satte 30 Ligatore in der „Bundesliga des Sauerlandes“ erzielte. Lukas Gockel ist einer der Leistungsträger des Landesligisten SV Brilon.

Interessierte können bis Sonntag, 11. Juni, 23.59 Uhr, im Internet abstimmen:wp.de/u23talent

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg