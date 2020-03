Wer waren die besten Sportlerinnen und Sportler des vergangenen Jahrzehnts im HSK? In der achten Folge unserer Serie präsentieren wir die Top 10 der Handballer aus dem Sauerland.

1. Marian Stratenschulte

Anfang der vergangenen Dekade war er über mehrere Jahre nicht nur der Top-Torschütze des damaligen Landesligisten TV Arnsberg, sondern auch der gesamten Liga. Insgesamt 25 Jahre hat Rückraumspieler Marian Stratenschulte für den Verein aus der Regierungsstadt gespielt. Im Sommer 2013 wechselte er zum Oberligisten HSG Gevelsberg-Silschede. Inzwischen hat er seine Handball-Laufbahn beendet.

Marian Stratenschulte Foto: Mustafa Balci

2. Alex Blanke

Der 26-jährige Alex Blanke, der 2017 zum zweiten Mal vom TV Arnsberg zur SG Ruhrtal gewechselt ist, ist die zentrale Figur des Landesliga-Aufsteigers. Er glänzt als Vollstrecker sowie Vorbereiter und ist zudem Siebenmeter-Spezialist. Aktuell ist er von mehreren Vereinen umworben, unter anderem vom Liga-Konkurrenten SG DJK Bösperde.

3. Jan Klute

Seit seinem 17. Lebensjahr hat Jan Klute in der ersten Mannschaft des TV Arnsberg gespielt. Der Abwehrchef sowie Kreisläufer wechselte 2013 zum HTV Sundwig/Westig (heute HTV Hemer) in die Verbandsliga und stieg mit dem Verein in die Oberliga auf. Auch heute ist er noch aktiv und zwar in der dritten Herren-Mannschaft des TV Arnsberg.

4. Andreas Grote

Der Kreisläufer war über Jahre einer der Leistungsträger sowie Kapitän des damaligen Landesligisten TV Arnsberg und wechselte 2016 zum TV Westfalia Halingen in die Verbandsliga, wo er nach einer langwierigen Schulterverletzung und Operation inzwischen wieder zum Kader gehört.

Benachrichtigungen zu Sport im Sauerland direkt aufs Smartphone oder auf den PC? Mit einem Klick einrichten - kostenlos! Mehr über unseren Push-Service lesen Sie hier. Dort können Sie auch Benachrichtigungen zu weiteren Themenfeldern, zum Beispiel aus Ihrer Stadt, abonnieren.

5. Yannick und Phillipp Mähl

Die Zwillinge kommen aus einer Handball-Familie: Vater Frank trainiert die erste Herren-Mannschaft des TV Arnsberg und Mutter Claudia ist Zeitnehmerin. Mit bereits 18 Jahren haben Linksaußen Yannick und Rückraumspieler Phillipp in der ersten Mannschaft des TV Arnsberg in der Landesliga gespielt und gehören auch nach dem Abstieg zu den Leistungsträgern.

6. Hannes Koch

Der 26-jährige Linksaußen trägt seit mittlerweile 15 Jahren das Trikot des TV Neheim und ist mit aktuell 131 Treffern der beste Torschütze der Handball-Bezirksliga der Herren. „Hannes sucht immer den direkten Weg zum Tor und würde auch durch eine geschlossene Feuerschutztür gehen“, lobt Frank Mähl, Trainer des Liga-Konkurrenten TV Arnsberg, Kochs unbändigen Einsatzwillen.

7. Marc Ehrnsperger

Er war der „Hexer“ zwischen den Pfosten: Torhüter Marc Ehrnsperger ist zu Landesligazeiten der große Rückhalt des TV Arnsberg gewesen. Nach dem Abstieg wechselte er zum TV Westfalia Halingen in die Verbandsliga. Marc Ehrnsperger kommt aus einer Torwart-Familie: Sein Vater hat zu Oberligazeiten im Tor des TV Arnsberg gestanden und seine Schwester Lena war über Jahre Torfrau der ersten Frauen-Mannschaft.

Am Ball:Torben Eberhard (SV Teutonia Riemke) Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

8. Torben Eberhard

Der ehemalige Rückraumspieler des TV Arnsberg trägt seit der Saison 2018 das Trikot des SV Teutonia Riemke und ist der Top-Torschütze des Verbandsligisten.

9. Aaron Humpert

Der Linksaußen der SG Ruhrtal ist ein Stehaufmännchen: Nach einem Meniskusriss und einer Sehnenverletzung hat er sich gleich zwei Mal zurückgekämpft und gehört auch in dieser Saison zu den Leistungsträgern des Aufsteigers.

10. Chris Spielmann

Tore sind sein Markenzeichen: Chris Spielmann, Rückraumspieler des Handball-Bezirksligisten HV Sundern, ist seit Jahren der Garant für viele Treffer für die Mannschaft von Trainer Frank Schaden.