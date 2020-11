HSK-Fußballprofi Kempe: Das ist die nächste Hiobsbotschaft

Es ist derzeit keine leichte Zeit für die Mescheder Profifußballerin Frederike Kempe . Denn die Rechtsverteidigerin hat bei Erstligist Bayer 04 Leverkusen einen schweren Stand, noch keine Minute in dieser Bundesliga-Spielzeit absolviert und es noch nicht in den Spieltagskader der Leverkusenerinnen geschafft.

Nun folgte die nächste Hiobsbotschaft: „Fredde“ Kempe und das gesamte Bayer-Team – also Spielerinnen sowie der Trainer- und Betreuerstab – befinden sich in derzeit in häuslicher Quarantäne . Der Grund: Eine Spielerin des Teams war positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Die betreffende Spielerin ist bislang symptomfrei“, erklärte der Klub auf seiner Homepage.

Die häusliche Quarantäne des Teams, der Trainer und Betreuer hält noch bis Sonntag, 29. November, an. Die Partie bei Bayern München war aufgrundessen zuletzt ausgefallen, wurde aber bereits neu terminiert: Die Leverkusenerinnen treten nun am Sonntag, 6. Dezember, um 14 Uhr bei den formstarken Münchenerinnen an – wahrscheinlich erneut ohne die Sauerländerin Frederike Kempe.