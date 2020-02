Auch bei der 23. Ausgabe der HSK-Sportgala soll es für das Publikum viele Gelegenheiten zum Staunen geben. Ausgezeichnet werden dann auch Sportlerinnen und Sportler aus dem HSK, die nun in der finalen Abstimmungsrunde für die HSK-Sportlerwahl stehen.

23. HSK-Sportgala HSK-Sportlerwahl: Die finale Abstimmung läuft – so geht’s

Sauerland. Die endgültige Entscheidung steht an: Von Samstag, 8., bis Sonntag, 16. Februar, können Interessierte wieder bei der HSK-Sportlerwahl abstimmen.

Ehe die Auszeichnungen auf der großen Bühne des Olsberger Konzertsaals im Zuge der 23. HSK-Sportgala am Samstag, 28. März, erfolgen, steht nun zuvor noch die finale Abstimmungsrunde der HSK-Sportlerwahl an. Alle Nominierten in den vier Kategorien stehen jetzt fest – und hoffen im nächsten Schritt auf möglichst viele Stimmen bei der HSK-Sportlerwahl.

Von Samstag, 8., bis Sonntag, 16. Februar, können Interessierte im Internetportal dieser Zeitung fleißig für die Sportlerin, den Sportler und die Mannschaft des Jahres 2019 aus dem Hochsauerlandkreis abstimmen. Außerdem wird mit der Wahl zum Gerd-Winkler-Ehrenpreis ein Voting angeboten, in dessen Zuge Profisportler aus dem HSK im Fokus sind. Die besten Athleten der jeweiligen Kategorien werden dann zum Galaabend am 28. März eingeladen, an dem schließlich Sieger und Platzierte verkündet werden.

Voting für die HSK-Sportlerwahl leicht gemacht

Hinzu kommen der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin des Sportsozialpreises der WESTFALENPOST und des Behindertensportpreises – diese Ehrungen werden ebenso am Galaabend am Samstag, 28. März, überreicht. „Das Feld der Finalisten der HSK-Sportlerwahl ist mit vielen Sportlern mit nationalen und internationalen Topleistungen sehr gut besetzt. Wir sind äußerst gespannt auf das Ergebnis“, sagt Michael Kaiser, Geschäftsstellenleiter des Kreissportbundes Hochsauerlandkreis (KSB HSK) in Bestwig und Hauptorganisator der HSK-Sportgala.

Die für die finale Votingrunde insgesamt sechs nominierten Athleten, die in diesem Jahr für die Ehrungen zum HSK-Sportler 2019 vorgeschlagen wurden, haben im vergangenen Jahr viele Top-Leistungen erbracht. Die heimischen Aktiven gewannen Titel bei Deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften sowie Weltmeisterschaften und sorgten damit auch international für Furore.

Derweil führt die Kandidatenliste für die Wahl zur HSK-Sportlerin des Jahres 2019 sechs starke Athletinnen aus dem Hochsauerlandkreis auf. Die Sportlerinnen aus den Sportarten Rhönradturnen, Rudern, Judo, Rennrodeln, Indiaca und Reiten blicken ebenso wie die Nominierten bei den Herren auf bemerkenswerte Leistungen im Sportjahr 2019 zurück. Auch hier könnte es also ein enges Rennen um das Siegerpodest geben.

Was den Gästen ebenso geboten wird

Michael Kaiser verspricht: „Wir bieten bei der 23. HSK-Sportgala ein hochkarätiges Rahmenprogramm mit Sportacts auf höchstem Niveau.“ Zudem setzen die Veranstalter für die 23. Auflage der Gala am 28. März in Olsberg auf einige Neuerungen.

Die Veranstaltung soll attraktiver für junge Menschen gestaltet werden. So kümmert sich ein DJ um das musikalische Programm, die Hauptacts des Unterhaltungsprogramms sollen weiterhin spektakulär bleiben und auch durch Loungemöbel eine moderne Wohlfühlatmosphäre hergestellt werden.

Weitere Informationen zu den nominierten Sportlern finden sich auch online beim KSB HSK:

www.hochsauerlandsport.de/veranstaltungen/hsk-sportgala