LAC Veltins Hochsauerland: Starke Ausbeute in Dortmund

Dortmund Beim ersten Teil der FLVW-Hallenmeisterschaft in Dortmund erzielen die Leichtathleten des LAC Veltins Hochsauerland gute Ergebnisse.

Gold im Dreisprung, Silber über 800 Meter sowie zwei Bronzemedaillen: So lautete die durchaus erfreuliche Bilanz für insgesamt 14 Leichtathleten des LAC Veltins Hochsauerland bei der FLVW-Hallenmeisterschaft I in Dortmund. In der Helmut-Körnig-Halle trumpfte dabei insbesondere Sprungtalent Jonas Dorenkamp auf – in einer für ihn noch recht neuen Disziplin.

Der Athlet des TV Neheim, eigentlich Talent im Hochsprung, bestritt nach ersten Anfängen im September nun seine erste Meisterschaft im Dreisprung. Nach zähem Beginn platzte nach einem ungültigen dritten Sprung im vierten Versuch der Knoten: 12,83 Meter leuchteten auf der LED-Tafel auf und bedeuteten die Führung der U18-Konkurrenz und persönliche Bestleistung. Die Führung hielt dann bis zum Schluss, bis Dorenkamp über den Westfalenmeister-Titel jubeln durfte.

Greta Schmidt (TV Schmallenberg) überzeugt

Über 800 Meter überzeugte aus LAC-Sicht vor allem Greta Schmidt. Die Läuferin des TV Schmallenberg trumpfte in der Altersklasse W15 auf und kam in neuer Bestzeit (2:24,77 Minuten) auf Rang zwei. In der M14 wurde Julian Schmidt (VfL Fleckenberg) angeschlagen Achter, in der WJU18 wurde Carolin Rörig (TV Schmallenberg) Zwölfte, während Teamkollegin Lya Bourgund bei der WJU18, WJU20 und Frauen den Bronzerang holte.

In der männlichen Jugend U16 erreichte Ben Hartke (TuS Oeventrop) im Sprint über 60 Meter nicht die Finals, während Teamkollege Ilian Wick 15. wurde. In der männlichen Jugend U18 erzielte Tim Welschoff (TuS Oeventrop) Rang sechs. Im Sprint der Männer vertraten Alexander Richter (TV Neheim) und Max Fischer (TV Schmallenberg) das LAC. Im Finale stand Fischer, der Sechster wurde, während im Kugelstoßen der WJU20 Xenia Cicigin (TV Neheim) am Ende über Bronze jubelte.

Über 200 Meter erreichte Philipp Dlhos (TuS Oeventrop) in der U20 Platz zehn, während über 800 m in der MJU18, MJU20 und bei den Männern Toni und Luca Grobbel (beide VfL Fleckenberg) am Start standen. In der MJU18 wurde Toni Grobbel Elfter, in der MJU20 wurde Luca Grobbel Zwölfter.

Weiter geht es für die heimischen Leichtathleten bereits am Wochenende 27./28. Januar. Erneut werden in der Helmut-Körnig-Halle dann die FLVW-Hallenmeisterschaften II und III durchgeführt.

