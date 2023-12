Hüsten 09: Auch Trainer der Zweiten hören auf – Liga-Wechsel

Arnsberg-Hüsten Bezirksligist Hüsten 09 muss nicht nur einen neuen Chefcoach für die erste Mannschaft, sondern auch für die Reserve (A-Liga) suchen.

Fußball-Bezirksligist SV Hüsten 09 muss nicht nur einen neuen Chefcoach für die erste Mannschaft, sondern auch für die Reserve in der Kreisliga A Arnsberg suchen. Wie der Verein auf seinem Internetauftritt berichtet, hören Dirk Stoltefaut und Ufuk Üzel am Ende der laufenden Saison als Trainer des SV Hüsten 09 II auf.

Mehr zum SV Hüsten 09:

Für das bestehende Trainerteam des SV Hüsten 09 II geht damit im kommenden Sommer eine zweijährige Amtszeit zu Ende. In der vergangenen Spielzeit verpassten die Grün-Weißen im Titelkampf der A-Liga Arnsberg nur um einen Punkt gegenüber Meister und Bezirksliga-4-Aufsteiger SV Affeln den großen Coup. In der laufenden Spielzeit konnten die Grün-Weißen aber bislang nicht an diese Leistungen anknüpfen und überwintern mit 20 Punkten Rückstand auf Herbstmeister TuS Oeventrop auf Rang fünf. „Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass mir diese Entscheidung so schwer fallen kann, aber ich habe mich letztlich dazu entschieden, den Verein im Sommer zu verlassen. Ich hatte hervorragende dreieinhalb Jahre in diesem Verein und bedanke mich von Herzen beim SV Hüsten 09. Es war mir eine Ehre, für diesen Verein zu arbeiten“, sagte Ufuk Üzel.

Wechsel vom SV Hüsten 09 zu einem Liga-Gegner

Während Dirk Stoltefaut vorerst keine neue Aufgabe antritt, wird sich der 36-Jährige durch den Abschied seinen Wunsch erfüllen, eine erste Mannschaft zu übernehmen. So wird Ufuk Üzel ab der kommenden Spielzeit das Traineramt beim Ligakonkurrenten SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld innehaben, da dessen Coach Ingo Renk für eine weitere Saison nicht zur Verfügung zu steht. Wie Renk erklärte, wolle er sich nun für mindestens ein Jahr lang verstärkt der kürzlich gewachsenen Familie widmen und im Fußball eine Pause einlegen.

Ufuk Üzel betonte, er habe mit seinem neuen Klub „sehr positive“ Gespräche geführt: „Als die Anfrage der SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld kam, habe ich mich natürlich damit auseinandergesetzt. Die SG ist eine sehr gute Adresse in der A-Liga mit viel Potential. Deshalb habe ich mich nach langem Abwegen dazu entschieden, selbst den nächsten Schritt zu gehen und ab Sommer das Traineramt bei der SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld zu übernehmen.“

Der SV Hüsten 09 muss sich damit auf die Suche nach einem Nachfolger für Ufuk Üzel und Dirk Stoltefaut machen. „Wir werden die Suche nach einem neuen Trainer nun aufnehmen. Zunächst einmal wollen wir uns aber bei Ufuk Üzel und Dirk Stoltefaut für ihre ausgezeichnete Arbeit bedanken. Sie haben sich im Verein in unterschiedlichsten Funktionen eingebracht und immer im Sinne des Klubs agiert. Wir haben noch ein gemeinsames halbes Jahr vor uns, das wir mit den beiden so erfolgreich wie möglich bestreiten möchten“, so Hüstens Fußball-Abteilungsleiter Thomas Malachowski. Nachdem, wie berichtet, mit Jan Hüttemann auch der Cheftrainer der ersten Mannschaft frühzeitig seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hat, müssen Malachowski und Co. nun für ihre beiden wichtigsten Teams jeweils neue Trainer finden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg