HV Sundern: Davor warnt Trainerin Anke Dannhauer

Bereits am Freitagabend spielen die Handballerinnen des HV Sundern um Trainerin Anke Dannhauer in der Landesliga gegen die SG TuRa Halden-Herbeck II.

Sauerland. Zuletzt waren die Landesliga-Handballerinnen des HV Sundern wenig erfolgreich. Deshalb warnt Trainerin Anke Dannhauer vor dem Doppel-Spieltag.

Da die Landesliga-Herren der SG Ruhrtal ebenso wie die drei Bezirksligisten spielfrei haben, richtet sich der Fokus der Handballfreunde ganz auf das heimische Duo in der Frauen-Landesliga. Die Staffel 4 ist eine Zweiklassen-Gesellschaft, denn die ersten fünf Teams kämpfen mehr oder minder intensiv um den Aufstieg, die anderen um den Klassenverbleib. Der HV Sundern gehört, obwohl zuletzt wenig erfolgreich, zur ersten Kategorie und will das in gleich zwei Heimspieleinsätzen an diesem Wochenende beweisen. Für den TV Arnsberg geht es um Bonuspunkte für den Ligaverbleib.

HV Sundern – SG TuRa Halden-Herbeck II (Freitag, 20 Uhr, Hinspiel 27:23). Ein wenig neidisch werden die HVS-Damen auf das Gipfeltreffen zwischen Gevelsberg und Freier Grund schauen, denn sie hätten ja selbst tüchtig vom Ausgang des Duells der punktgleichen Spitzenreiter profitieren können, wenn sie sich nicht durch drei Niederlagen in Serie aus dem Rennen katapultiert hätten. „Bei unserem dünnen Kader wirkt es sich sofort aus, wenn Leistungsträgerinnen ausfallen oder auch nur angeschlagen sind. Es fehlt meiner Mannschaft derzeit die Frische und Durchsetzungskraft“, erklärte HVS-Trainerin Anke Dannhauer.

Rang fünf würde der HVS zwar auch behalten, wenn er gegen die Halden-Herbecker Reserve verlieren sollte, aber Anke Dannhauer gibt sich kämpferisch: „Wir wollen den Bock umstoßen und nicht in der Rückserie zum Punktelieferanten werden“, sagte sie. Die Trainerin hofft, dass Spielerinnen wie Gierse, Wingert oder Patt gesundheitlich besser drauf sind und der Heimvorteil gegen Messarius und Co. den nötigen Rückenwind gibt.

HV Sundern – TuS Ferndorf (Sonntag, 14 Uhr, Hinspiel 20:16). Auch Ferndorf ist als Vierter direkter Tabellennachbar und präsentierte sich zuletzt mit Unentschieden gegen Witten II und Arnsberg nicht gerade in Hochform. Da die A-Jugendlichen des HV Sundern ebenfalls im Einsatz sind, muss sich Dannhauer ganz auf ihre Kernbesetzung verlassen und wagt keine Prognose. „Es kommt ganz darauf an, wie das Spiel am Freitag läuft und ob wir es verletzungsfrei überstehen“, sagte sie.

Durchsetzungsvermögen ist beim TV Arnsberg im Heimspiel gegen Teutonia Riemke II gefordert. Foto: Thomas Nitsche

TV Arnsberg – Teutonia Riemke II (Sonntag, 16 Uhr, Hinspiel (20:37). Im ersten Vergleich kassierte der TVA eine ganz bittere Klatsche und schlüpft auch vor eigenem Publikum und mit dem respektablen Remis aus Ferndorf im Rücken in die Außenseiterrolle. Schließlich hat der Tabellendritte aus Bochum die vergangenen fünf Partien gewonnen und hat mit nur zwei Zählern Rückstand zur Spitze durchaus noch Titelchancen. „Es wird verteufelt schwer, aber wir treten nicht an, um uns gut zu verkaufen, sondern wir wollen Bonuspunkte für den Klassenerhalt sammeln“, fordert Trainer Mike Rosenberger eine ähnlich kampfstarke Leistung.

Personelles Handicap: Neben Tina Weiß wird auch die beruflich verhinderte Halbrechte Merle Rosenberger ausfallen. Für sie muss Juliane Förster offensiven Druck entwickeln, damit nicht alles an Nele Stratenschultes Trefferquote hängt.

