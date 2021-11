IBU-Cup: Maren Hammerschmidt nach zweitem Rennen unzufrieden

Idre/Winterberg. Unzufrieden war Maren Hammerschmidt (Winterberg) nach dem zweiten Rennen im IBU-Cup. Ihre Ausgangsposition für die Verfolgung könnte besser sein.

Idre statt Östersund, zweitklassiger IBU-Cup statt erstklassiger Weltcup – so startet für Maren Hammerschmidt die olympische Saison. Nach der herben Enttäuschung, vorerst einen Platz im deutschen Weltcupteam verpasst zu haben, boten auch die ersten beiden Rennen der Biathletin des SK Winterberg ein emotionales Auf und Ab.

Nachdem Hammerschmidt den ersten Sprint über 7,5 Kilometer, den Teamkollegin Marion Wiesensarter gewann, auf Rang sechs beendete, folgte im zweiten Rennen, ebenfalls einem Sprint, ein Rückschlag. Beim Sieg von Franziska Hildebrand leistete sich die Winterbergerin zwei Schießfehler und kam mit einem Rückstand von 1:19.5 Minuten auf Rang 20.

Verfolgung am Sonntag

„Leicht erfroren und unzufrieden mit meiner Leistung heute“, kommentierte sie ihre Vorstellung bei -9 Grad in Idre auf Instagram. Karolin Horchler aus Ottlar belegte ohne Schießfehler Rang 13 (+48.9 Sekunden). Auch beim ersten Sprintrennen leistete sich Hammerschmidt übrigens zwei Fehler am Schießstand, wies letztendlich aber nur 10.3 Sekunden Rückstand auf Wiesensarter mit einem Fehler auf. Horchler war abgeschlagen auf Rang 52 gelandet (+1:55.6/3).

Der IBU-Cup-Auftakt in Idre endet am Sonntag (10 Uhr) mit einem Verfolgungsrennen. Für Hammerschmidt kann auf Grund der Ausgangsposition als 20. Starterin mit 1.20 Minute Rückstand auf Hildebrand nur eine Aufholjagd das Ziel sein. Am Mittwoch beginnen die nächsten Rennen in Sjusjoen/Norwegen.

