In eigener Sache: Die Karriere beginnt auch in der Kreisliga

Sauerland. Wir, die Sauerlandsport-Redaktion dieser Zeitung, suchen neue Mitarbeiter im Lokalsport. Die Arbeit kann ein tolles Sprungbrett sein. Alle Infos.

Ich erinnere mich sehr gerne zurück. Vor 18 Jahren, im Alter von 17 Jahren, erlebte ich meine ersten Termine als junger Sportreporter. Die Redaktion schickte mich damals nach erfolgreicher Bewerbung zu einem Fußballspiel in der Kreisliga A, aber im Anschluss auch noch zu einem Motorsportevent. Ich porträtierte in meiner Anfangszeit eine junge Reitsportlerin oder berichtete über das Derby in der Fußball-Landesliga. Ich lernte schnell, mich zu informieren und die richtigen Fragen stellen. Oder das, was ich für die richtigen Fragen hielt.

All das half, anfängliche Unkenntnis aufzufangen und in die Themen einzutauchen. Wer einen Blick für den Sport hat oder entwickelt, der kann das. Egal, ob da ein Fußball rollt, ein Handball geworfen wird oder ein Speer durch die Luft segelt. Wer für den Sport „brennt“, ist hier auf jeden Fall richtig.

Natürlich lief nicht gleich alles nach Plan. Meine ersten Texte wurden überarbeitet, jeden Ratschlag meiner erfahrenen Kollegen habe ich aufgesogen und versucht, umzusetzen. Es war der Start meiner journalistischen Laufbahn, die mich begleitend zum Abitur und meinem gesamten Studium über zahlreiche Fußballplätze, Sporthallen, Tenniscourts, Judomatten, Wohnzimmer, Vereinsheime und und und zu vielen spannenden Menschen mit tollen Geschichten geführt hat. Und schließlich in den Job als Sportredakteur und in den Sauerlandsport dieser Zeitung.

HSK: Neue Kräfte für Lokalsport gesucht

Wir suchen nun neue, frische Kräfte aus dem gesamten Hochsauerlandkreis und den Nachbarregionen, die sich als Mitarbeiter der Sportredaktion probieren wollen. Wir möchten junge Leute für die Sportjournalisten-Karriere begeistern oder Hobby-Reporter ansprechen. Für die Unterstützung bei unserer Berichterstattung von den Sportplätzen und aus Sporthallen sowie anderen Anlagen der Region suchen wir Interessenten an einer Freien Mitarbeit auf Honorarbasis, die sich in Absprache mit uns als Lokalsportredaktion – meinem Kollegen Rainer Göbel und mir – um einzelne Ligen, Sportarten oder verschiedene Themen aus der lokalen Sportwelt kümmern wollen.

Interessenten sollten mindestens 16 Jahre alt sein und über ein gewisses Maß an Mobilität verfügen. Freude am Sport, sicheres Formulieren von Texten, patentes Auftreten und Zuverlässigkeit werden vorausgesetzt. Foto- oder Videokenntnisse sind hilfreich. Die Formen der Mitarbeit sind vielfältig und werden gern im persönlichen Gespräch mit den Interessenten abgesprochen.

Sind Sie oder bist Du neugierig auf eine Freie Mitarbeit geworden? Dann freuen wir, die Lokalsportredakteure Philipp Bülter und Rainer Göbel, uns über Ihre/Eure E-Mail an:sauerlandsport-wp@funkemedien.de

