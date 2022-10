Iserlohn Roosters: Bender lässt Frust nach 4:5 freien Lauf

Augsburg/Iserlohn. Sie hofften auf ein Erfolgserlebnis. Stattdessen kehren die Iserlohn Roosters mit einer 4:5-Pleite aus Augsburg heim. Tim Bender war gefrustet.

Nach dem Heimsieg gegen die Kölner Haie hofften die Iserlohn Roosters, auswärts gegen die Augsburger Panther einen weiteren Erfolg bejubeln zu können. „Wir müssen zeigen, dass Köln kein Glückssieg war“, sagte Roosters-Spieler John Broda in unserem Podcast „Overtime“. Allerdings trat das Gegenteil ein: Iserlohn verlor in Augsburg mit 4:5, bleibt in der Fremde ohne Punktgewinn und ist nun sogar Tabellenletzter der Deutschen Eishockey Liga. Entsprechend groß war der Frust.

Bender trifft zur Führung

Dabei begann die Partie verheißungsvoll. Tim Bender erzielte in der 9. Minute den Treffer zur 1:0-Führung der Gäste, die mit Andy Jenike im Tor spielten. Er verließ nach der Schlusssirene arg bedient das Eis – fünf Gegentore ärgerten den Goalie. In der 17. Minute glich Augsburgs Michael Clarke aus, in der 23. Minute brachte er die Gastgeber mit seinem zweiten Tor in Führung.

Doch die Roosters schlugen in einem wilden Spiel zurück. Kaspars Daugavins traf zum 2:2 (36.) und Kapitän Torsten Ankert brachte die Sauerländer mit 3:2 wieder in Führung (39.). Allerdings präsentierte sich vor allem die Defensive der Roosters – mit 38 Gegentoren in neun Spielen die schwächste der Liga – im Schlussdrittel in keiner guten Verfassung. Sebastian Wännström (47.), Adam Payerl in Überzahl (49.) und Adam Johnson (55.) drehten das Spiel erneut für Augsburg.

Das Tor von Casey Bailey zum 4:5 vier Minuten und 20 Sekunden sorgte zwar für Spannung in der Schlussphase, aber der Ausgleich gelang den Sauerländern nicht mehr. Und das ärgerte unter anderem Tim Bender. Im Interview bei „MagentaSport“ meckerte er: „Hätten wir so weitergespielt wie in den ersten 15 Minuten, hätten wir gewonnen. Stattdessen herrschte nach 15 Minuten wieder Vollchaos.“

Bender: „Vollchaos“

Auch die mangelnde Chancenverwertung ging dem Roosters-Akteur hörbar auf die Nerven, bevor er erneut sagte: „Wenn wir so spielen wie gegen Köln, gewinnen wir. Aber wir spielen 15 Minuten gut, dann bricht Vollchaos aus. Das müssen wir abstellen.“

Roosters nun Letzter

Da die Bietigheim Steelers gegen die Eisbären Berlin gewannen, rutschte Iserlohn vom vorletzten auf den letzten Tabellenplatz der DEL. Positiv für die Sauerländer, die nach fünf Auswärtsspielen in dieser Saison auf den ersten Auswärtspunkt warten: Die kommenden Spiele gegen Frankfurt (Sonntag, 16.30 Uhr) und Bietigheim (Dienstag, 19.30 Uhr) sind Heimspiele.

