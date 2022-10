Iserlohn Roosters: „Emotionen rausnehmen“, fordert Ankert

Iserlohn. Nach sechs Niederlagen in Serie müssen die Iserlohn Roosters gegen die Kölner Haie antreten. Wir sprechen im Podcast darüber.

Die Iserlohn Roosters befinden sich nach sechs Niederlagen in Serie in einer Ergebniskrise. An diesem Donnerstag steht das Heimspiel gegen die Kölner Haie auf dem Programm in der Deutschen Eishockey Liga (19.30 Uhr). Kapitän Torsten Ankert fordert in der aktuellen Folge unseres Podcasts „Overtime“, dass die Emotionen etwas rausgenommen werden müssten – und reagiert auf eine Frage selbst etwas gereizt.

Aber nicht nur Ankert äußert sich in der aktuellen Folge zur Lage am Seilersee. Auch Trainer Kurt Kleinendorst gibt Einblicke ins Training und spricht über die Stimmung. Stürmer Sven Ziegler erklärt, was die Offensive der Sauerländer anders, bzw. besser machen muss.

Brück stärkt Sportliche Leitung

Zu Unmutsäußerungen einiger Fans in sozialen Medien äußerte sich Wolfgang Brück, geschäftsführender Gesellschafter der Roosters, übrigens im . Brück wies dabei Rücktrittsforderungen gegenüber der Sportlichen Leitung deutlich zurück. „Fakt ist, die Leute, die da angesprochen werden, also Trainer und Sportlicher Leiter, wissen, dass sie in der Verantwortung stehen. Aber sie arbeiten an Lösungen“, sagte Brück.

Er ergänzte: „Und man sollte wissen, dass wir nicht aus der Emotionalität heraus handeln und den Weg aus dem Tabellenkeller heraus gemeinsam gehen werden. Wenn man nicht erfolgreich ist, muss man mit solchen Unmutsäußerungen und Forderungen umgehen können.“

