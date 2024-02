„Jump‘n‘Run“: So überzeugen Athleten des SC Hagen-Wildewiese

Dortmund In Dortmund starten talentierte Leichtathleten des SC Hagen-Wildewiese bei speziellen Wettbewerben. Warum das Team überzeugt.

Erfreuliche Leistungen für den SC Hagen-Wildewiese: Beim „Indoor Jump‘n‘Run“ in der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund zeigten die fünf angetretenen Leichtathleten des Vereins ansprechende Vorstellungen.

Die jungen Sportler starteten im „Tempel“ der heimischen Leichtathleten über 800 Meter. Hier lief es für die meisten der Starter des SC Hagen-Wildewiese nahezu perfekt und sie konnten sich Bestzeiten erlaufen. Julian Hins und Lean Büse starteten in der Klasse M15 und feierten einen Doppelsieg mit einer deutlichen Verbesserung ihrer bisherigen Bestleistungen: Hins gewann in 2:10,73 Minuten vor Büse (2:12,10 Min.).

Leichtathleten aus Sundern überzeugen in Dortmund

Unterdessen feierten Cajus Willecke, Finja Nolte und Lilly Büse ihr Debüt über 800 m in der Halle. Beim Lauf der W12 musste Finja Nolte nach einem Sturz beim Start einiges an Aufholarbeit leisten, was am Ende zu viel Kraft kostete. Sie lief mit einer Zeit von 2:56,19 Minuten auf Rang elf. Lilly Büse lief ein starkes Rennen und kam mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 2:46,94 Min. als Zweite von insgesamt 39 Läuferinnen ins Ziel, während Cajus Willecke in 3:11,19 Min. am Ende 15. von 40 Läufern wurde.

Bereits eine Woche zuvor war Silas Guth bei der FLVW-Hallenmeisterschaft im Zuge des „Run-and-Fly-Indoor-Meeting“ über 3000 m angetreten. In Dortmund erreichte Guth in der Altersklasse MU18 in seinem Rennen, in dem starke Konkurrenz zugegen war, in einer Zeit von 10:34 Minuten den dritten Platz in seiner Altersklasse.

