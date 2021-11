Juniorenfußball im HSK: TuS Sundern ballert sich warm

Er will mit seinem Team in die A-Junioren-Landesliga aufsteigen: Moritz Koch, Trainer der U19 des TuS Sundern.

Sauerland. Die A-Juniorenfußballer des TuS Sundern haben sich für ihr anstehendes Topspiel warmgeschossen. Für die U17 des SV Brilon lief es weniger gut.

Die heimischen Fußball-Junioren-Mannschaften, die überkreislich um Punkte kämpfen, fuhren drei Siege ein und kassierten sechs Niederlagen. Im A-Junioren-Bereich fiel die Partie SV Brilon gegen SC Lüdenscheid aus, da die Gäste aus der Bergstadt nicht antraten. Das Duell wird mit 2:0-Toren und drei Punkten für den SVB gewertet.

Dafür schoss sich U19-Bezirksligist TuS Sundern bei seinem 6:1-Erfolg warm für das anstehende Topspiel bei RW Lüdenscheid. Beide Teams führen das Gesamtklassement der A-Junioren-Bezirksliga 5 an.

A-Junioren

Bezirksliga 5: FSV Werdohl - TuS Sundern 1:6 (1:2). Der TuS fuhr als Spitzenreiter einen ungefährdeten Auswärtserfolg ein. Die Treffer erzielten Anas Boukidar (3), Omer Ziberi (2) sowie Enver Bytyqi (1). Das zwischenzeitliche 1:2 fiel in der 35. Minute.

JFV LZ Neheim-Hüsten - Rot-Weiß Lüdenscheid 1:3 (1:2). Das Leistungszentrum geriet erst mit 0:2 ins Hintertreffen (19., 23.), dann verkürzte Ole Kembügler auf 1:2 (26.). Nach 74 Minuten sorgte allerdings RW Lüdenscheid für die Entscheidung.

JSG Fredeburg/S.-F. - JSG Lenhausen/R./F./B. 3:8 (1:4). Tag der offenen Tür in Schmallenberg. Die JSG Fredeburg/Schmallenberg-Fredeburg verkürzte zwischenzeitlich durch Alessio Schmidt auf 1:3 und 2:6 (26., Strafstoß, 56., Strafstoß) und zeichnete sich auch für den 3:8-Endstand verantwortlich (Silas Franz, 80.). Mit einem Punkt steht die JSG auf einem Abstiegsplatz (10.).

B-Junioren

Landesliga 2: SG Wattenscheid 09 - TuS Sundern 2:0 (0:0). Der TuS verlor beim neuen Spitzenreiter der Liga. Die Wattenscheider trafen in der 42. und 44. Minute.

Bezirksliga 4: FC Iserlohn 46/49 II - SV Brilon 4:2 (1:2). Der SVB war beim Gastspiel in der Waldstadt gut unterwegs und ging mit 2:0 in Führung (Tore: Falk Osthoff, 19., Moritz von Ascheraden, 22.). Kurz darauf kamen die Iserlohner auf 1:2 heran (32.). In der zweiten Hälfte drehte der FC die Partie (68., 70., 79.).

BSV Menden - JFV LZ Neheim-Hüsten 1:5 (1:1). Nach dem 0:1-Rückstand (26.) glich Abdulvahid Bayram zum 1:1 aus (32.). Nach dem Wechsel stellte Neheim-Hüsten die Weichen auf Sieg. Tore: Abdulghani Ali (46.), Moritz Peters (50., 53.) und Fynn Hütter (70., Strafstoß).

C-Junioren

Landesliga 2: JFV LZ Neheim-Hüsten - Hagen 11 1:2 (1:1). Das 0:1 (5.) glich Michael Schiller aus (9.), aber das Siegtor war Hagen 11 in der Schlussminute vorbehalten (70.). Neheim-Hüsten belegt zurzeit einen Abstiegsrang (11., zwei Punkte).

Bezirksliga 4: Hammer SpVg II - JFV LZ Neheim-Hüsten II 4:2 (3:0). Die Gäste gerieten mit 0:3 ins Hintertreffen (2., 27., 31.), arbeiteten sich aber in der zweiten Halbzeit auf 3:2 heran (Tore: Demircan Demirci, 38., Nikolaos Arisler, 50.). Nach einer Zeitstrafe gegen Neheim-Hüsten II (69.) machte jedoch Hamm mit dem 4:2 alles klar (70.). Das Leistungszentrum meldet sich derzeit von einem Abstiegsplatz (9., vier Punkte).

Bezirksliga 5: FC Hilchenbach - TuS Sundern 0:2 (0:2). Der TuS hat seinen Vorsprung an der Spitze auf vier Punkte gegenüber dem Verfolger JSG Lütringhausen/Oberveischede/Kleusheim ausgebaut (die JSG verlor daheim mit 0:8 gegen Rot-Weiß Lüdenscheid). Michel Hupe (27.) und Hendrik Schulte (34.) trafen nach jeweiliger Vorarbeit von Konstantin Brünnich.

