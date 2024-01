Kälteschock! Aber Niels Sommer fährt bei JWM fast auf Podest

Niels Sommer (vorne links), Skeletoni des BRC Hallenberg, verpasste bei der Junioren-WM in der U20-Wertung knapp das Podest als Vierter.

Lillehammer Selbst Bundestrainerin Anja Selbach war begeistert: Niels Sommer, BRC Hallenberg, verpasste bei der JWM nur knapp das Siegerpodest.

Vom Sauerland auf die Olympiabahn von 1994: Das war der Weg der Junioren-Weltmeisterschaften im Skeleton. 2023 fanden die Titelkämpfe noch in der Veltins-EisArena in Winterberg statt. Erstmals in der Geschichte des Verbandes IBSF wurden sie nun im norwegischen Lillehammer ausgetragen. Der Sauerländer Niels Sommer ließ sich auch von teilweise bis zu -23 Grad nicht aus dem Konzept bringen.

Nydegger siegt

Im Gesamtfeld der Junioren-WM war der Skeletoni des BRC Hallenberg Zwölfter beim Sieg von Lukas Nydegger (RC Berchtesgaden), der knappe vier Hundertstelsekunden Vorsprung auf den Dänen Rasmus Johannsen herausfuhr. Der Schweizer Vinzenz Buff und Timm Beiwinkler (RC Berchtesgaden) als Dritter und Vierter hatten bereits über eine Sekunde Abstand. Cedrik Langer (BRC Thüringen) wurde Achter.

Sommer war der jüngste Deutsche im Teilnehmerfeld von insgesamt 25 Athleten. Der 19-Jährige aus Schmallenberg erreichte in der U20-Wertung, die Race-in-Race ausgetragen wurde, hinter den Letten Davis Valdovskis, Renars Jumiķis und dem Ukrainer Yaroslav Lavreniuk den vierten Platz. Gerade mal 35 Hundertstel fehlten auf Lavreniuk. „Damit haben wir nicht gerechnet. Es war für Niels schon eine Supersache, dass er überhaupt mitfahren konnte“, sagte der NWBSV-Heimtrainer Peter Meyer.

Lob der Bundestrainerin

„Es ware eine schwere Woche. Die Bahn stand nicht so einfach. Die Jungs und Mädels haben das hervorragend gemacht. Unser Rookie Niels Sommer zeigt eine starke Leistung und fährt im Wettbewerb seine besten zwei Läufe der ganzen Woche“, resümierte Nachwuchs-Bundestrainerin Anja Selbach. „Ich bin mega-stolz, auch dass die Kälte einfach akzepiert und nicht herumgejammert wurde.“

Während im Vorjahr Olympiasiegerin Hannah Neise vom BSC Winterberg noch bei den Frauen triumphierte, fanden die Rennen bei den Damen nun ohne Beteiligung aus Nordrhein-Westfalen statt. Neise wird dieses Jahr 24 und ist somit nicht mehr startberechtigt. Viktoria Hansova (RSV 90 Schmalkalden) und Stefanie Votz (RC Berchtesgaden) erzielten nach zwei Läufen in 1:47.70 Minute exakt die gleiche Zeit und teilten sich Rang eins. Dritte wurde die Schweizerin Sara Schmied. Die dritte Deutsche Hanna Staub (RRV Sonneberg) wurde Fünfte.

