Kein Glanzstück – doch SV Hüsten 09 steht im Achtelfinale

Arnsberg-Gierskämpen. Der SV Hüsten 09 hat seine Partie in der ersten Runde des Fußball-Kreispokals Arnsberg gewonnen. Doch nicht alles glänzte im ersten Pflichtspiel.

Das Positive stellte Jan Hüttemann, neuer Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Hüsten 09, nach diesem Erstrundenspiel im Arnsberger Fußball-Kreispokal voran. „Unterm Strich bin ich zufrieden, weil wir in unserem ersten Pflichtspiel eine Runde weitergekommen sind und weil wir kein Gegentor bekommen haben“, analysierte der Coach den 3:0 (1:0)-Erfolg seines Teams beim B-Ligisten FC BW Gierskämpen.

Zur Wahrheit gehörte indes auch – und das fügte Jan Hüttemann rasch hinzu –, dass der große Favorit beim B-Liga-Aufsteiger keine glanzvolle Partie hingelegt hatte. Nicht alles im ersten Pflichtspiel in dieser Saison für die Grün-Weißen wirkte bereits überzeugend. „Ich bin nicht zufrieden mit der Konsequenz, die wir gegen und auch mit dem Ball an den Tag gelegt haben. Da müssen wir uns steigern, auch im Hinblick auf den Ligastart beim SV Oberschledorn/Grafschaft“, sagte Hüttemann.

Insgesamt sei er mit der Vorbereitung recht zufrieden, auch wenn Hüstens Trainer anmerkte, dass er gehofft habe, „dass wir vor allem mit unserem Schwerpunkt gegen den Ball ein Stückchen weiter sind“. Die weiteren Trainingseinheiten und das Testspiel gegen RW Westönnen (Sonntag, 6. August, 15.30 Uhr) sollen seiner Mannschaft nun weiterhelfen, um sich für den Start in der „Bundesliga des Sauerlandes“ am Freitag, 11. August, 19.30 Uhr, in Medebach-Düdinghausen in Form zu bringen.

Im Pokalspiel bei BW Gierskämpen hatte Tim Hartmann in der 29. Minute das 1:0 für die Hüstener markiert. Nach der Pause wechselte Jan Hüttemann fünf Mal aus, ehe die Joker Vincenzo Perri (76.) und Maik Shilbayeh (78.) mit ihren Treffern die Begegnung zu Gunsten des Favoriten entschieden.

