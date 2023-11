Kelber für Maschke: Trainerwechsel in der Kreisliga A HSK

Eslohe In der Fußball-Kreisliga A HSK vollzieht die SG Reiste/Wenholthausen zur neuen Saison einen Trainerwechsel. Die Stimmen.

In der Fußball-Kreisliga A HSK vollzieht die SG Reiste/Wenholthausen zur neuen Saison einen Trainerwechsel. Wie der aktuelle Tabellen-13. der A-Liga HSK bekanntgab, hört Kevin Maschke als Coach der SG im Sommer auf. Sein Nachfolger wird Martin Kelber. Der B-Lizenzinhaber, der in Schmallenberg wohnt, ist derzeit noch Coach des Ex-A-Ligisten SC Kückelheim/Salwey und mit seinem Team Tabellensechster der Kreisliga B1 HSK. Kevin Maschke: „Ich habe die Entscheidung getroffen, mein Amt am Ende der Saison niederzulegen. Es waren bisher gute, aber auch sehr intensive anderthalb Jahre mit den Jungs. Dennoch muss ich aus gesundheitlichen Gründen leider pausieren. Da wir mit Martin Kelber unseren Wunschkandidaten auch direkt von der SG überzeugen konnten, fiel mir die Entscheidung noch leichter.“

Nachdem die Erste der Spielgemeinschaft aus Eslohe vergangene Saison starker Sechster geworden war, läuft es in dieser Spielzeit nicht ganz so rund. Mit 14 Punkten aus 16 Spielen belegt das Team derzeit lediglich den 13. Tabellenplatz und steckt damit im Abstiegskampf. Maschke dazu: „In der Hinrunde gab es viele unnötige Punktverluste. Über eine gute Trainingsbeteiligung müssen wir wieder Selbstvertrauen tanken und das Spielglück erzwingen. Wenn wir in der Offensive zulegen, bin ich davon überzeugt, dass wir in der Rückserie erfolgreich sein werden“.

SG Reiste/Wenholthausen: weitere personelle Neuigkeiten

Die zweite Mannschaft der SG Reiste/Wenholthausen wird in der kommenden Saison erneut von Sven Bohmeier betreut, als spielender Co-Trainer steht ihm weiter Henning Schnöde zur Seite. In der Kreisliga B1 HSK liegt das Team derzeit auf vom 13. Platz von 16 Teams und kämpft um den Klassenerhalt. Die dritte Mannschaft, die in der C-Liga derzeit auf dem zehnten und damit letzten Platz der Tabelle steht, wird in der nächsten Saison wie bisher vom Trainergespann Christian „Bora“ Tigges und Robert Kosciuk gecoacht.

Die Frauen des SuS Reiste werden auch zur neuen Spielzeit von Tobias Siebert trainiert, der damit in seine zweite Saison beim SuS geht. In der aktuellen Saison steht die Mannschaft in der Kreisliga A Ost der Frauen mit 13 Punkten aus fünf Spielen auf dem dritten Rang.

