Kompakt: Der 10. Spieltag in der Bundesliga des Sauerlandes

Sauerland. Großer Jubel beim TuS Sundern und beim bisher sieglosen Schlusslicht Rumbeck: Der 10. Spieltag hatte es in sich. Hier gibt es den Überblick.

Der zehnte Spieltag in der Fußball-Bezirksliga 4 hatte wieder einmal allerhand zu bieten. Im Fokus stand dabei das Topspiel zwischen dem BC Eslohe und dem TuS Sundern, doch auch am anderen Ende der Tabelle gab es einiges zu sehen. Bereits zum Auftakt der zehnten Spielrunde gab es nämlich eine faustdicke Überraschung. Wir haben alle Spiele für euch zur Übersicht zusammengestellt.

BC Eslohe - TuS Sundern 1:2 (0:0)

Der TuS Sundern hat das Spitzenspiel der „Fußball-Bundesliga des Sauerlandes“ mit 2:1 (0:0) für sich entschieden und damit nach Punkten zum Gegner BC Eslohe aufgeschlossen. Allerdings hatte es danach nach dem ersten Abschnitt in der Partie vor offiziell 222 Zuschauern im Fun- und Sportpark wahrlich nicht ausgesehen.

Die erste große Gelegenheit im Spiel erarbeiteten sich die Gäste durch Maximilian Mertin, der in der 10. Minute das 1:0 verpasste. Dann aber zeigte sich der Gastgeber: Kevin Lütteckes Fernschuss landete über dem Tor von Sunderns Schlussmann Jonas Bauerdick (22.). Nils Feldmann setzte nur fünf Minuten später nach einer Freistoßflanke einen Kopfball knapp über das Gästetor (27.).

In der 36. Minute scheiterte Feldmann erneut aus guter Position – die Sunderner kamen im Gegenzug nach einer Unsicherheit von BCE-Torhüter Torben Dicke zu ihrer ersten Chance (37.). Insgesamt zeigten die Hausherren eine bessere erste Halbzeit als der Gegner, dennoch ging es torlos in die Kabinen.

Der Spielstand änderte sich dann im zweiten Abschnitt rasch: In der 46. Minute staubte Sunderns Jann Conrads nach einer Ecke ab. „Das hat uns komplett aus dem Rhythmus gebracht“, sagte Eslohes Trainer Jürgen Winkel. Das zeigte sich auf dem Spielfeld auch, denn nach der Führung übernahmen die Gäste das Spielgeschehen. Und das resultierte im zweiten Tor des Tages. Felix Tigges erhöhte mit einer sehenswerten Direktabnahme auf 2:0 (51.).

Weil auch der BC Eslohe jede Menge Qualität besitzt, kämpfte sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Winkel noch mal heran. Sunderns Chris Haumer legte im eigenen Strafraum den Esloher Matthias Althaus – und Mitspieler Florian Hümmler verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:2-Anschluss (68.). Die Sunderner blieben indes dran und versuchten, mit dem 3:1 die Entscheidung herbeizuführen. David Peplinski scheiterte jedoch im Eins-gegen-Eins mit Eslohes Torwart Torben Dicke (83.).

Auf der anderen Seite hatte der BCE die dicke Gelegenheit zum 2:2-Ausgleich, verpasste diesen jedoch mit einem verschossenen Foulelfmeter. Sunderns Torhüter Jonas Bauerdick sprang in seine linke untere Torecke und parierte (87.).

SV Schmallenberg/Fredeburg - SG Winterberg/Züschen 5:1 (0:0)

Trotz des klaren 5:1 (0:0)-Sieges gegen die SG Winterberg/Züschen hat der Tabellenführer SV Schmallenberg/Fredeburg enttäuscht. Vor allem im ersten Durchgang sahen die 180 Zuschauer am Wormbacher Berg ein ganz schwaches Spiel ihrer Mannschaft.

Die Gäste aus der Wintersportmetropole hatten allerdings recht gut gestanden und dem Favoriten nur wenige Chancen gestattet. „In der ersten Halbzeit waren meine Spieler überall, aber nicht auf dem Platz“, ärgerte sich SV-Trainer Merso Mersovski, dessen Standpauke in der Kabine wenigstens für zwanzig Minuten fruchtete. „Von der 46. bis zur 67 Minute haben wir gut gespielt und drei Tore gemacht. Wir müssen uns aber definitiv steigern.“

Die Tore für den Spitzenreiter, der nun 27 Zähler auf dem Konto hat, erzielten Mirko Piechaczek, Marco Gorges (2), Visar Rama und Luca Schoermann. Für die Gäste traf Andre Soares Pinheiro zum 1:3.

TuS Voßwinkel - SuS Langescheid/Enkhausen 3:3 (0:0)

Wenn der TuS Voßwinkel im Waldstadion auf den SuS Langscheid/Enkhausen trifft, dann fallen Tore ohne Ende. Nach dem 4:4 in der vergangenen Saison trennten sich beide Teams dieses Mal 3:3 (0:0)-Unentschieden.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit ging es nach dem Seitenwechsel zur Sache. In einer hektischen zweiten Halbzeit reichte dem Tabellendrittletzten TuS Voßwinkel eine dreimalige Führung durch die Tore von Philipp Völker (60., 78.) und Felix Schulte-Weber (84.) nicht zum Sieg. Die Grün-Weißen verpassten damit einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Die Mannschaft von der Sorpe konnte jeweils durch Jonas Werthschulte (76.), Jonas Klaucke (79.) und René Weißbach (90., Handelfmeter) ausgleichen.

SuS-Coach Mario Droste erklärte nach Spielende: „Es war in Halbzeit zwei ein rassiges Spiel. Nach dem Verlauf ist es für uns ein gewonnener Punkt. Die Moral meiner Mannschaft war atemberaubend.“

Sportfreunde Birkelbach - TuS Erndtebrück II 2:0 (1:0)

Die Sportfreunde Birkelbach bleiben in der „Fußball-Bundesliga des Sauerlandes“ die Mannschaft der Stunde. Das Team von Trainer Carsten Roth setzte sich am zehnten Spieltag im Erndtebrücker Stadtderby gegen die Oberligareserve des TuS Erndtebrück II mit 2:0 (1:0) durch.

Vor etwa 100 Zuschauern hatte Frederik Engemann die Hausherren in der 20. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Der Angreifer blieb auch nach dem Seitenwechsel auffällig bei den Gastgebern, die mit sieben Zählern aus den vergangenen vier Partien mit Rückenwind in das Derby gegangen waren. Engemann markierte in der 83. Minute die Entscheidung – und die Birkelbacher sprangen auf Rang sechs.

TuRa Freienohl - SV Oberschledorn/Grafschaft 2:0 (0:0)

TuRa Freienohl hat sich mit dem 2:0 (0:0)-Sieg über den SV Oberschledorn/Grafschaft den Monat Oktober vergoldet. In dieser Zeit wurden alle fünf Meisterschaftsspiele gewonnen.

In den vier vergangenen Spielen kassierten die beiden Torhüter Potofski und Erlmann ebenso keinen Gegentreffer. „Wenn man so einen Lauf hat, hat man auch das Quäntchen Glück. In der ersten Halbzeit haben wir uns schwer getan. Nach der Pause konnten wir dann zulegen“, freute sich Trainer Freddy Quebbemann. Entscheidend waren die beiden Einwechslungen von Nico Reinert und Steve Banyik, die maßgeblich am Sieg beteiligt waren. Die Tore für TuRa erzielten Maurice Neise und Banyik.

FC Ass./Wie./Wu. - SG Bödefeld/Henne-Rartal 2:2 (0:1)

Die SG Bödefeld/Henne-Rartal hat beim 2:2 (0:1) beim FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen zwei Punkte verschenkt. Die Kicker von Trainer Max Szafranski führten durch Leon Hermes und Oliver Göddecke zweimal und vergaben vor allem in der ersten Hälfte noch mehrere gute Möglichkeiten.

Hier zeigte FC-Torhüter Michael Padberg, dass er immer noch ein guter Torwart ist. Im zweiten Durchgang traf zunächst Moritz Bücker zum 1:1, und anschließend kassierten die Gastgeber nach dem 1:2-Rückstand noch zwei Rote Karten.

Der Platzverweis für Daniel Lingenauber nach einer Notbremse (62.) war berechtigt, der zweite für Christof Grosser nach Auskunft von „Ass/Wie/Wu“ überzogen (67.). In Unterzahl gelang Julian Busch per Elfmeter das 2:2 (89.). „Wir waren nach dem 2:1 und den beiden Platzverweisen viel zu passiv“, bilanzierte Szafranski.

GW Allagen - TuS Oeventrop 4:0 (2:0)

So langsam aber sicher verliert der TuS Oeventrop den Anschluss an das rettende Ufer der Fußball-Bezirksliga 4. Im Spiel bei GW Allagen unterlagen die Oeventroper mit 0:4 (0:2) und bleiben damit mit nur einem Zähler aus zehn Partien Tabellenschlusslicht.

Bereits in der 6. Minute hatte Marvin Gosmann die Gastgeber mit 1:0 in Führung geschossen, ehe Tobias Hatzky noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte (40.). Luigi Catalano erzielte in der 66. Minute das 3:0 für GW Allagen, das damit die Partie frühzeitig entschieden hatte. Lukas Koerdt legte in der 74. Minute das 4:0 nach – der Endstand. GW Allagen feierte damit den dritten Sieg aus den vergangenen fünf Partien der Bezirksliga 4.

TuS Rumbeck - SG Serkenrode-Fretter 3:2 (1:0)

Der TuS Rumbeck hat den letzten Tabellenplatz verlassen. Gegen die SG Serkenrode/Fretter sorgte das Team von Trainer Daniel Struwe für ein faustdicke Überraschung und setzte sich mit 3:2 (2:0) gegen die Gäste aus dem Kreis Olpe durch. Durch den Sieg klettern die Rumbecker in der Tabelle auf den vorletzten Platz, neues Schlusslicht ist der TuS Oeventrop.

Nach acht Niederlagen gab es damit den ersten Sieg für den Vorjahres-Aufsteiger. Alexander Gierse hatte die Rumbecker bereits nach sechs Spielminuten in Führung gebracht. Serkenrode verpasste nur vier Minuten später den direkten Ausgleich und vergab einen Elfmeter (10.), den Rumbecks Schlussmann Daniel Fiedler entschärfen konnte. Wenig später rächte sich diese vergebene Chance, als Christian Hunecke acht Minuten später auf 2:0 erhöhte (18.).

Nach der Pause zeigte sich Serkenrode/Fretter sicherer vom Punkt, Felix Schmidt-Holthöfer traf nach 56 Minuten per Strafstoß zum Anschluss. Christian Günther sorgte in der 74. Minute für den Ausgleich, ehe David Kalinowski in der Nachspielzeit den ersten Sieg der Rumbecker perfekt machte. Nach feiner Vorarbeit von Marvin Ruf flankte Alexander Gierse das Spielgerät scharf vor den Serkenroder Kasten. Dort stand Kalinowski goldrichtig und versenkte per Kopf ins obere Eck. Anschließend brachen beim bisher noch sieglosen Schlusslicht alle Dämme.

„Wir haben uns endlich mal für unsere Arbeit belohnt“, sagt ein glücklicher Daniel Struwe nach der Partie. „Nach der Pause waren wir nicht mehr so wach, haben aber Moral gezeigt. Aufgrund der Leistung in der ersten Halbzeit haben wir verdient gewonnen“, so Struwe.

