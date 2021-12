Kreisliga A Arnsberg: Aufstiegsaspirant hält Erfolgscoach

Arnsberg. Tobias Walter sagt beim SV Bachum/Bergheim, Spitzenteam der Fußball-Kreisliga A Arnsberg, für die neue Saison zu. Wieso er sich kämpferisch gibt.

Wenn sich ein Verein „stolz und glücklich“ darüber zeigt, dass der aktuelle Coach um eine weitere Saison verlängert hat, muss er mit der Arbeit des Trainers zufrieden sein. Genau so gestaltet sich die Lage beim SV Bachum/Bergheim, einem der Aufstiegsaspiranten der Fußball-Kreisliga A Arnsberg. Trainer Tobias Walter hat für die Saison 2022/2023 zugesagt.

„Tobias genießt bei uns im Verein, aber auch im Jugendbereich einen sehr hohen Stellenwert und ist fachlich als auch menschlich eine Bereicherung für unseren Verein“, äußerte sich der SV Bachum/Bergheim zudem weiter über die Vertragsverlängerung. „Ich freue mich darauf, ein weiteres Jahr mit der Mannschaft zu arbeiten. Die Zusammenarbeit beziehungsweise das Gesamtpaket passt, und die Entwicklung ist noch nicht am Ende. Wir haben eine super Kaderstruktur, und der Teamspirit ist hervorragend. Mit diesen guten Voraussetzungen möchten wir in der Rückrunde weiterhin eine gute Rolle in der Liga spielen. Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen seitens des Vereins und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, sagte Tobias Walter.

Wie berichtet, verliert der Klub mit Tim Walter ein großes Talent, das künftig für den Landesligisten SV Hüsten 09 spielen wird. Ansonsten werde die Mannschaft zusammenbleiben, betonte der Klub, der in der Kreisliga A Arnsberg mit einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer FC Neheim-Erlenbruch überwintert.

