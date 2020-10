Kreisliga A Arnsberg: Spielabsage wegen Corona-Verdachtsfall

Es wäre sicher kein einfaches Unterfangen für Fußball-A-Kreisligist SuS Westenfeld gewesen, am Sonntag, 25. Oktober, 15 Uhr, beim SV Affeln, Spitzenreiter der Kreisliga A Arnsberg, etwas Zählbares mitzunehmen. Nun ist klar: Die Partie des Tabellenvierten beim Tabellenführer wird zumindest am anvisierten Termin nicht stattfinden. Staffelleiter Michael Ternes hat die Begegnung aufgrund eines Corona-Verdachtsfalls eines Spielers des SuS Westenfeld vorsorglich abgesetzt.

Das sagen die Westenfelder Verantwortlichen

Ein Akteur der Westenfelder hatte im eigenen Haushalt Kontakt mit einer mittlerweile positiv auf das Coronavirus getesteten Person gehabt, erklärte Alfred Becker, Vorsitzender des SuS Westenfeld, auf Nachfrage. „Der betroffene Spieler hat sich direkt in häusliche Quarantäne begeben. Er hat sich am Donnerstagmorgen, 22. Oktober, testen lassen, doch das Ergebnis für ihn liegt noch nicht vor“, sagte Becker am Donnerstagmittag.

Noch am Dienstag hatte der Spieler am Training der Mannschaft teilgenommen. Der SuS Westenfeld sagte daraufhin das für Donnerstagabend, 22. Oktober, geplante Mannschaftstraining ab. „Es ist erst mal nur ein Verdachtsfall, aber diese Vorsichtsmaßnahme ist aus unserer Sicht richtig und wichtig“, so Becker. „Wir haben das erste Mal mit so einer Situation zu tun. Ich finde, dass der Verein schnell und gut reagiert hat“, sagte Westenfelds Spielertrainer Faton Veseli. Neben Staffelleiter Michael Ternes sei auch der SV Affeln rasch informiert worden.