Kreisliga A Arnsberg: Wildes Derby und dicke Überraschung

Sauerland. Der erste Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Arnsberg hat unter anderem ein wildes Derby und eine dicke Überraschung geboten.

Ein erster Spieltag mit Überraschungen – so wünscht sich das wohl jeder neutrale Beobachter und Interessierte. Zum Start der neuen Spielzeit in der Fußball-Kreisliga A Arnsberg lieferte Aufsteiger SG Allendorf/Amecke gleich mal einen Coup und bezwang den Vizemeister SV Hüsten 09 II.

Auch die Reserve des TuS Sundern, der TuS Oeventrop und die SG Herdringen/Müschede gewannen ihre Auftaktspiele. Erster Spitzenreiter in dieser Saison ist Bezirksliga-Absteiger FC Neheim-Erlenbruch, der den TuS Langenholthausen II mit 5:1 bezwang.

SV Bachum/Bergheim - TuS Voßwinkel 5:3 (2:1).Etwa 150 Zuschauer haben an der Höllenbergkampfbahn des SV Bachum/Bergheim ein wildes Derby des Teams von Trainer Tobias Walter gegen den TuS Voßwinkel gesehen. Die Hausherren gewannen die Partie mit 5:3 (2:1).

Tobias Walter äußerte sich nach dem Abpfiff klar und ehrlich. „Es gab Torchancen auf beiden Seiten, das Spiel hätte auch 5:5 ausgehen können“, so der Coach des SV Bachum/Bergheim. Tim Hollmann (11.) und Marian Hölter (16.) für die Hausherren sowie Janis Käthler für die Gäste (42.) hatten im ersten Durchgang getroffen. In der 53. Minute erzielte Käthler dann das 2:2 – doch Philipp Bork (63.) und Marek Pfeil (68.) legten zwei Treffer nach (4:2). Daniel Beser verkürzte noch mal für den Gast (90.), doch Marek Pfeil stellte in der dritten Minute der Nachspielzeit den Sieg für die Gastgeber sicher. „Wir waren vor allem in der Voßwinkeler Drangphase sehr effektiv“, freute sich Tobias Walter über den Heimerfolg.

SG Herdringen/Müschede - SG Balve/Garbeck 3:1 (1:1). „Wir haben eine lange Anlaufzeit gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Nach Wiederanstoß zeigte meine Mannschaft eine deutliche Leistungssteigerung, und unser Sieg ist am Ende auch verdient. Wir hatten im zweiten Spielabschnitt noch drei Latten- und zwei Pfostenschüsse zu verzeichnen“, sagte Dirk Hommel, Neu-Trainer der Hausherren, über seinen gelungenen Einstand. Die Gästeführung durch Timo Collard hatte Rico Buse wettgemacht. Fin Holin erzielte das 2:1, und für das Endergebnis zeichnete Jonas Hüppner mit einem verwandelten Strafstoß verantwortlich. Der Torschütze machte sich dabei selbst ein schönes Geburtstagsgeschenk.

SG Beckum/Hövel/Mellen - TuS Oeventrop 3:5 (0:1). Durch acht Tore wurden die Zuschauer beim Spiel des Aufsteigers gegen den TuS Oeventrop belohnt. Allerdings fielen sieben Treffer nach der Pause. Das Team der Gäste, das mit Carsten Krämer einen neuen Trainer hat, baute nach Wiederanstoß den Vorsprung auf 5:1 aus, ehe dem Neuling in der Endphase noch eine Ergebniskosmetik gelang. Die Torfolge: 0:1, 0:2 Moritz Hitzegrad, 0:3 Hendrik Sommer, 1:3 Marcel Findeisen, 1:4 Kevin Schöller, 1:5 Frederik Lutter, 2:5 Thomas Meller, 3:5 René Weißbach.

FC Neheim-Erlenbruch - TuS Langenholthausen II 5:1 (1:1). In der 80. Minute beim Spielstand von 1:1 sah TuS-Akteur Dominik Friebe die Ampelkarte – und eine Minute später kassierten die Gäste das 1:2. „Danach haben wir aufgemacht und sind ausgekontert worden“, sagte TuS-Co-Trainer Thorsten Lenort, der sein Team vor dem Wechsel sogar in Führung gebracht hatte. Die Torfolge: 0:1 Thorsten Lenort, 1:1 Kuonde Süleymany, 2:1 Safak Üstenci, 3:1 Kuonde Suleymany, 4:1 Safak Üstenci, 5:1 Martin Sternal.

SuS Westenfeld - SSV Küntrop 2:2 (0:2). Die Zuschauer sahen im Sportpark in Westenfeld ein gutes Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten. Vor der Pause dominierte der SSV und lag auch nach zwei Toren von Tim-Jannik Dlugolentzki verdient vorn. Nach dem Wechsel übernahmen die Gastgeber die Initiative. Marco Pometti gelang der Anschlusstreffer, Jakob Kaiser glich zum 2:2 aus. Derselbe Akteur sah in der 78. Minute nach einem taktischem Foulspiel jedoch noch die Gelb-Rote Karte.

SG Allendorf/Amecke - SV Hüsten 09 II 6:3 (1:2). Gegen den vorjährigen Vizemeister zeigte sich der Aufsteiger vor allem im zweiten Durchgang von seiner besten Seite. Die SG Allendorf/Amecke erzielte fünf Tore in Folge und machte die Überraschung perfekt. Die Torfolge: 0:1 Steffen Kern, 1:1 Moritz Mailänder, 1:2 Dirk Stoltefaut, 2:2 Lars Huxol, 3:2 Leon Henkies, 4:2, 5:2 Moritz Mailänder, 6:2 Johan Mailänder, 6:3 Steffen Kern.

TuS Sundern II - TuS Rumbeck 4:1 (0:0). Überzeugender Start in die neue Saison 2023/2024: Die umformierte Reserve des TuS Sundern hat am ersten Spieltag Ex-Bezirksligist TuS Rumbeck mit 4:1 (0:0) bezwungen.

Verheißungsvoll starteten die Sunderner unter ihren neuen Trainergespann Dominik Meisterjahn und Heiko Bode in die neue Spielzeit. Im ebenfalls neuformierten Team konnten sich die Zugänge Tim Hofstetter (kam von der SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld), der doppelt traf, Nikolas Pieper (vom SSV Stockum) und Simon Knecht (von Arnsberg 09) als Torschützen auszeichnen. Der Rumbecker Goalgetter Alex Gierse hatte zum zwischenzeitlichen 1:2 für den Gast getroffen. „Wir brauchten zunächst eine Anlaufzeit. Nach Wiederanstoß bestimmten wir klar das Spielgeschehen, und unser Sieg ist auch in der Höhe verdient“, sagte Co-Trainer Heiko Bode.

