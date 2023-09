Kreispokal HSK: Oberschledorn fordert Champion Erlinghausen

RW Erlinghausen will seinen Kreispokal-Titel erneut verteidigen, tritt nun aber zunächst im Achtelfinale bei Bezirksligist SV Oberschledorn/Grafschaft an.

Medebach-Düdinghausen. Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals HSK trifft Bezirksligist SV Oberschledorn/Grafschaft auf Landesligist und Titelverteidiger Erlinghausen.

Im Fußball-Kreispokal HSK treffen an diesem Donnerstagabend, 21. September, im Achtelfinale um 19.30 Uhr in Medebach-Düdinghausen Bezirksligist SV Oberschledorn/Grafschaft und Landesligist sowie Titelverteidiger RW Erlinghausen aufeinander.

In der Meisterschaft läuft es bei beiden Mannschaften noch nicht so gut. Der SVO/Grafschaft hat in der „Bundesliga des Sauerlandes“ durch die 0:1-Heimniederlage gegen die SG Hemer einen deftigen Dämpfer erhalten, während die Rot-Weißen in der Landesliga 2 seit fünf Spielen auf einen Sieg waren.

SVO-Trainer Adam Kowalik sieht seine Mannschaft als krassen Außenseiter: „Wir haben nichts zu verlieren. Für uns ist das Ergebnis aber nicht wichtig. Viel wichtiger ist, dass wir uns nach der katastrophalen Leistung zuletzt mit einem guten Spiel für die nächsten Aufgaben in der Liga empfehlen.“ Michael Mantasl freut sich auf ein intensives Spiel: „Wir wollen der Favoritenrolle gerecht werden und ins Viertelfinale einziehen. Wir kennen den Gegner bereits aus der Vorbereitung und fahren mit Respekt nach Düdinghausen“, so der RWE-Coach.

